Sanremo 2024, i direttori e le direttrici d’orchestra presenti al Festival

Quali sono i direttori e direttrici d’orchestra presenti al Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? L’orchestra che suonerà per tutte le cinque serate al teatro Ariston sarà diretta dal maestro Leonardo de Amicis. Ogni artista è libero di scegliere il proprio direttore d’orchestra. Iniziamo subito con il dire che Beppe Vessicchio non ci sarà. L’amatissimo direttore d’orchestra, uno dei simboli del Festival di Sanremo, anche quest’anno non sarà tra i maestri che guideranno l’orchestra del Festival. Era assente già lo scorso anno.

D’altronde Vessicchio come forse saprete ha una causa con la Rai, perché a suo dire la tv di stato aveva negato a Vessicchio i diritti per alcune musiche composte da lui, come ad esempio a La prova del cuoco. Il grande maestro potrebbe però rinnovare la collaborazione con Amazon già avuta lo scorso anno e intervistare il cast di Sanremo 2024. Tra gli assenti al Festival, ormai da quindici anni, anche Bruno Santori, sempre molto attivo sui social e critico nei confronti di Amadeus per le sue scelte musicali.

Come detto il direttore unico di Sanremo 2024 sarà anche quest’anno Leonardo De Amicis, e si occuperà delle sigle e delle musiche relative agli ospiti. Alcuni artisti nel momento in cui scriviamo hanno già annunciato i direttori d’orchestra scelti per guidarli durante le loro esibizioni al Festival, altri invece li scopriremo in diretta nel corso delle serate. Tra i più gettonati c’è Enrico Melozzi che dirige ben quattro cantanti in gara a Sanremo 2024. Vediamo l’elenco:

Loredana Bertè, Renga-Nek: Luca Chiaravalli

Negramaro: Davide Rossi

Big Mama, Emma Marrone: Alberto Cipolla

Maninni: Enrico Brun

Alessandra Amoroso: Francesco Mancarella

Mr Rain, Gazzelle, Bunker 44, Ghali: Enrico Melozzi

La Sad: Simone Bertolotti

Dargen D’Amico: Enzo Campagnoli

The Kolors, Fiorella Mannoia: Valeriano Chiaravalle

Annalisa: Diego Calvetti

Diodato, Mahmood: Carmelo Patti

Irama: Giulio Nenna

Santi Francesi: Daniel Bestonzo

Quante puntate

Abbiamo visto i direttori d’orchestra, ma quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2024 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2023. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: