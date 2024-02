Sanremo 2024, l’abito di Dargen D’Amico per la prima serata del Festival: stilista, look, vestito

Qual è l’abito (vestito) di Dargen D’Amico per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston della città ligure? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look (vestito, scarpe, gioielli ecc) del cantante per la serata di stasera su Rai 1:

Lo stilista dell’abito di Dargen D’Amico

Qual è lo stilista di Dargen D’Amico per il Festival di Sanremo 2024? A vestire il cantante è Rebecca Baglini. Grazie alla sua attitudine collaborativa e trasversale Rebecca ha saputo raccogliere intorno a sé un gruppo di giovani professionisti, il “Team Baglini,” che la supportano nello sviluppo e gestione di progetti creativi e di styling che abbracciano il mondo della moda, entertainment e musica. Dal 2013 lavora con diversi artisti da Alessandro Cattelan a Marco Mengoni, Emma Marrone nonché Negramaro, Arisa, Marracash, Maneskin, Tommaso Paradiso, Motta, Dargen D’Amico, Joan Thiele, Sottotono, Federico Rossi, Rocco Fasano Malika Ayane e Ultimo, tra gli altri.

Streaming e tv

