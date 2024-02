Sanremo 2024, le date dei concerti di Mahmood: luogo, data, dove

Mahmood è uno dei protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Il cantante è ormai un veterano del Festival, che ha vinto due anni fa in coppia con Blanco con Brividi. Per questo molti fan non vedono l’ora di poterlo vedere dal vivo in alcuni dei suoi concerti in giro per L’Europa in programma nei prossimi mesi. Scopriamo allora le date e dove ci saranno i prossimi concerti di Mahmood nel 2024.

Date

Il cantante sarà impegnato in un tour in giro per l’Europa che si concluderà a Milano, unica data italiana. Il tour europeo di Mahmood prevede 16 tappe nei principali club di 10 paesi europei (tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna), fino all’unica data italiana al Fabrique il 17 maggio. Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. È considerato uno dei maggiori e più originali esponenti del cantautorato urban pop italiano con 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha 2,7 miliardi di streaming totali all’attivo. Scopriamo le date dei concerti.

4 aprile 2024 – Lussemburgo, Rockhal

7 aprile 2024 – Londra (UK), Kentish Town Forum

8 aprile 2024 – Parigi (Francia), Olympia

10 aprile 2024 – Zurigo (Svizzera), Komplex 457

12 aprile 2024 – Ginevra (Svizzera), Thonex Live

13 aprile 2024 – Colonia (Germania), Live Music Hall

15 aprile 2024 – Amsterdam (Paesi Bassi), Paradiso

16 aprile 2024 – Bruxelles (Belgio), Cirque Royal

18 aprile 2024 – Stoccarda (Germania), Im Wizemann

21 aprile 2024 – Berlino (Germania), Huxleys Neue Welt

22 aprile 2024 – Varsavia (Polonia), Stodola

8 maggio 2024 – Madrid (Spagna), Riviera

9 maggio 2024 – Barcellona (Spagna), Razzmatazz

11 maggio 2024 – Murcia (Spagna), Sala Mamba

12 maggio 2024 – Pontevedra (Spagna), Pazo de la Cultura

17 maggio 2024 – Milano (Italia), Fabrique

Streaming e tv