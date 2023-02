Sanremo 2024, Amadeus già pronto per un primo annuncio da Fiorello

Il Festival di Sanremo è finito da appena 10 giorni, ma Amadeus, conduttore e direttore artistico anche nella prossima edizione in onda nel 2024, è già pronto a fare un importante annuncio sulla kermesse musicale nel programma di Fiorello.

Durante la trasmissione Viva Rai2, in onda nella mattinata di martedì 21 febbraio, è stato infatti mandato un video di Amadeus, rilanciato poi sui social del conduttore, in

“Ciao Ciuri, sono nel camerino dei Soliti Ignoti e faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti quattro Festival, quello di spoilerare già oggi alcune cose importanti relative a Sanremo 2024″.

Il video a questo punto si interrompe con Fiorello che rimanda all’indomani, ovvero nella puntata in onda su Rai 2 nella mattinata di mercoledì 22 febbraio.

Molti utenti ritengono che in realtà si tratti solo di uno scherzo, mentre altri hanno ipotizzato che l’annuncio possa riguardare proprio Fiorello, che potrebbe ritornare sul palco dell’Ariston per affiancare l’amico e conduttore, così come avvenuto nella prima edizione del Festival di Sanremo presentata da Amadeus.

Di certo c’è che Amadeus, così come dichiarato su Rtl 102.5, sta già scegliendo i vestiti per l’edizione in onda nel 2024.

L’annuncio, comunque, ha scatenato la reazione dei social. “Peggio di quelli che a carnevale ti chiedono cosa farai a capodanno c’è solo Amadeus che già sa cosa farà al Festival 2024” ha scritto un utente.

“Domani svela direttamente i 57 cantanti in gara” ha commentato un altro follower, mentre c’è chi ha semplicemente scritto: “Che ansia”.