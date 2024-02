Sanremo 2024, la vita privata di Alfa: la fidanzata del cantante

Qual è la vita privata di Alfa, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Il cantante è uno degli artisti più amati del momento, soprattutto dai giovani. Classe 2000, il suo vero nome è Andrea De Filippi. Si è fatto conoscere dal grande pubblico con Snap, cantato con Rosa Linn. Ma il vero e proprio tormentone arriva quest’estate, con Bellissimissima. ma scopriamo la vita privata di Alfa.

Per diverso tempo si è pensato che la fidanzata di Alfa fosse la star di TikTok Virginia Montemaggi, ma l’artista ha dichiarato che è solo una sua grande amica. Nel 2020 pare che il rapper abbia iniziato una relazione con Sofia Marco, splendida e giovane giocatrice di pallavolo genovese. Si è poi parlato di una ragazza di nome Benny. La sua ultima relazione sarebbe però quella con la creator, ex protagonista de Il Collegio, Sofia Cerio. Al momento Alfa sembra essere single. Ma che significa il suo nome d’arte? Un nome particolare e assolutamente originale. Il cantante in gara a Sanremo 2024 ha spiegato così il significato: “Alfa in greco vuol dire inizio, principio. Mi sento eternamente insoddisfatto. Qualunque sia il risultato, non mi basterà mai. Per questo mi sentirò sempre all’inizio di qualunque cosa io faccia”.