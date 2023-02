Sanremo 2023, la scaletta della serata finale del Festival: l’ordine di uscita di cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2023, in programma oggi – 11 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo tutte le 28 canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Amadeus, ancora una volta conduttore e direttore artistico, ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Ma vediamo insieme la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2023.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2023 – secondo la scaletta – saranno presentate tutte le 28 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. I brani saranno votati dal Televoto. Le cinque più votate verranno poi rivotate (da zero) da tutte e tre le giurie: il televoto peserà per il 34 per cento. Di seguito i 28 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023? Eccolo:

Elodie

Colla Zio

Mara Sattei

Tananai

Colapesce e Dimartino

Giorgia

Modà

Ultimo

Lazza

Marco Mengoni

Rosa Chemical

Cugini di Campagna

Madame

Ariete

Mr Rain

Paola e Chiara

Levante

LDA

Coma Cose

Olly

Articolo 31

Will

Leo Gassmann

Gianmaria

Anna Oxa

Shari

Gianluca Grignani

Sethu

Sanremo 2023, scaletta: gli ospiti della serata finale

La scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2023 prevede anche alcuni ospiti come Gino Paoli, Ornella Vanoni, i Depeche Mode, Luisa Ranieri, Salmo sulla Nave Costa e Achille Lauro al Suzuki Stage. Inoltre Amadeus leggerà una lettera arrivata dal presidente ucraino Zelensky.

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? La terza puntata, come detto, andrà in onda oggi – 9 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.