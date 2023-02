Sanremo 2023, le pagelle degli abiti della terza serata del Festival

SANREMO 2023 PAGELLE ABITI – Siamo giunti alla terza serata, ovvero al giro di boa. Questa sera tutti e 28 i concorrenti del Festival di Sanremo 2023 si esibiranno sul palco. E sfoggeranno nuovi look, sempre più hype, sempre più fotografati, sempre più particolari. A loro si aggiungeranno, come sempre, i nuovi special guest.

Negli scorsi due giorni abbiamo visto di tutto in fatto di stile: dalle paillettes ai make-up confusi, dai capi fit a quelli oversize, dai completi pesanti realizzati in pelle a quelli trasparenti e impercettibili. In poche parole: tutto e il contrario di tutto. Ed è forse anche questo il bello della moda e della 73esima edizione del Festival di Sanremo: la libertà di poter portare sul palco la propria personalità in maniera libera e spensierata. Perché mai, come a ‘sto giro, la moda sul palco dell’Ariston è un atto politico. Noi proveremo anche questa sera a spiegarvela in modo ironico, divertente, spesso tagliente. Dritti all’obiettivo. Ecco i nostri voti e commenti, in tempo reale.

LE PAGELLE

GIANNI MORANDI

Entra per primo, indossando uno smoking di velluto con revers di seta. Davvero elegante. VOTO: 8 e mezzo

AMADEUS

Luccicare ormai è di rigore. No news, good news! Lo smoking è sempre firmato Gai Mattioli: un portafortuna. VOTO: 7

PAOLA E CHIARA

Il look “gemelle” piace proprio al duo. Look firmato Dolce&Gabbana. Sexy e meglio di ieri. VOTO: 7 e mezzo

MARA SATTEI

Sempre bellissima e chic. Con dettaglio lucente che accende l’intero look Armani. La più elegante del Festival. VOTO: 9

ROSA CHEMICAL

Sempre più (Achille) Lauriano. Tra latex e accessori di vernice. Aspettiamo novità, speriamo nelle prossime serate. Però la canzone è una bomba. VOTO: 5/6

GIANLUCA GRIGNANI

Apprezziamo la bandiera rainbow sul polsino, davvero tantissimo. Il look però è un po’ confuso e poco curato. VOTO: 5

PAOLA EGONU – primo look

Bella e chic. Come una dea greca. Nuance perfetta. VOTO: 8

LEVANTE

Look sensuale, vedo non vedo. Gli immancabili collant e i sandali altissimi. Tutto firmato Etro. Erotismo sussurrato. VOTO: 7/8

TANANAI

Uomo GG, aka “Gentleman in Gucci”. Con un look meno fashion di ieri, meno iconico ma che funziona. VOTO 7+

LAZZA

Abito bordeaux, di velluto. Senza infamia e senza lode. VOTO 6

LDA

E vai con i cristalli ovunque ricamati sull’abito oversize. E coerente con lo storytelling. Romanticissimo. VOTO: 7 e mezzo

MANESKIN

Guccissimi. L’ispirazione è come sempre anni 70, con tocchi fetish, gender-fluid e irriverenti. Nulla di nuovo. VOTO: 6 e mezzo

MADAME

Look da eroina del futuro, determinata e sensuale. Forse non avrei messo la collana. Ma nel complesso il look funziona. VOTO: 7

GIANNI MORANDI – secondo look

Giacca e papillon rosso scuro anche no. VOTO: 5

SANGIOVANNI

Vuole essere il giovane Morandi 2.0? Elegantissimo. VOTO: 7/8

ULTIMO

Tutto (ma proprio tutto!) vestito di pelle, persino la T-shirt. Questa sera il look è meno sportivo e più underground. Molto meglio. VOTO: 8

ELODIE

Abito a bustier che avvolge il corpo, strato dopo strato. Sensualissimo. E poi l’effetto wet sulla pelle: immancabile. VOTO: 8 e mezzo

MR. RAIN

Look (by GCDS) minimal e gentile. Come il suo sorriso. Azzeccato. VOTO: 8

GIORGIA

Quando la semplicità racconta la storia più bella. Una storia senza tempo. Perfetta davvero. VOTO: 9

PAOLA EGONU – secondo look

Un tailleur morbido, luccicante. Con tantissime paillettes. Firmato Emporio Armani. VOTO: 7 e mezzo

COLLA ZIO

Energici, allegri: una boy-band del 2023 che mixa streetwear e reminiscenze retrò. Prova Ariston superata. VOTO: 8

MARCO MENGONI

Pelle, pelle e ancora pelle. Fetish. Con dettagli dorati very Versace. Look da cattivo… romantico. VOTO: 7/8

COLAPESCE DIMARTINO

Continua la saga degli abiti matchy matchy. Bello il dettaglio della fodera a contrasto. Forse i look sono un po’ troppo da giorno. VOTO 6 e mezzo

COMA COSE

Total black, dal sapore ottocentesco. Entrambi i look sono firmati Vivienne Westwood. Forse un po’ troppo noir. VOTO: 7+

LEO GASSMAN

Si è dimenticato la giacca nel backstage e canta in canotta. Capisco che voglia mostrare i muscoli… ma siamo a Sanremo, suvvia! VOTO: 5

MASSIMO RANIERI

Smoking con giacca bianca. E si torna subito agli anni Sessanta. Sicuramente meglio del look di ieri. VOTO: 7 e mezzo

ROCIO MUÑOZ MORALES

Bellissima. Elegante. Spigliata. Con un gioiello al collo da paura. Ottima scelta. VOTO: 9

I CUGINI DI CAMPAGNA

L’evoluzione delle paillettes? Le paillettes multicolor! Pensavamo di aver visto tutto questa sera e invece… VOTO: 6

OLLY

Sembra uscito da un film in bianco e nero. La camicia aperta sotto la giacca anche no. VOTO: 5

ANNA OXA

È più elegante il maestro d’orchestra (il che è tutto dire!) di lei che si esibisce. Posso capire il voler essere controtendenza a tutti costi… ma così è troppo! VOTO: 5

ARTICOLO 31

Da bianco a rosso in meno di un giorno. Il fit rimane lo stesso cambia solo il colore. Copia, incolla e cambia la nuance. Semplice no? Divertenti. VOTO: 7

ARIETE

Un look concettuale, oversize, molto difficile. Con stivali e pendente-scultura dorato. VOTO: 6 e mezzo

SETHU

La giacca bianca si conferma il must-have di questa serata. Qui è proposta in versione più elaborata, meno classica. In una parola? Evoluzione. VOTO: 7-

PAOLA EGONU – terzo look

Che dire?! Bellissima anche in nero velluto con dettagli luccicanti. VOTO: 9

SHARI

La cantante ama le silhouette avvolgenti, non vi sono dubbi. Talmente strette che non riesce quasi a fare le scale. Questa sera il tubino è realizzato in latex rosso. VOTO: 6

GIANMARIA

Visto che è l’una e venti di notte, vestiamoci pure comodi. Così siamo già pronti al relax post esibizione. Il ragionamento non fa una piega. VOTO: 5

MODÀ

Più borghesi nello stile rispetto a quando li abbiamo conosciuti. Ora puntano al gilet, alle camicie e persino alle cravatte. VOTO: 7

WILL

Look confuso, cromaticamente non forte, lasciato per ultimo. Per fortuna c’è la sua energia che riaccende tutto. VOTO: 6