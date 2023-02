Sanremo 2023, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

SANREMO 2023 PAGELLE ABITI – Come dico sempre io: “Tutte le cose belle hanno una fine”. E questa sera finisce ahimè anche il 73esimo Festival di Sanremo. Un’edizione davvero straordinaria sia per l’audience, sia per i cantanti, sia gli special guest. Questa sera, poi, torna Chiara Ferragni nei panni di co-conduttrice e siamo tutti in trepidante attesa per i suoi look firmati Schiaparelli. Riflettendo bene, non c’è stata alcuna serata di questo Festival dove la moda non sia stata co-protagonista del palco insieme alla musica. E questo è un grande statement su cui riflettere, anche per il futuro. Infatti Sanremo è la grande festa di tutti gli italiani, il grande evento di cui essere orgogliosi. Così come per il nostro Made In Italy, soprattutto legato alla produzione di capi e accessori moda, che tutto il mondo ci invidia.

Non ci resta quindi che partire. Anche questa sera siamo prontissimi a dare voti e commenti a tutti i look che si vedranno sul palco dell’Ariston. Con la speranza di poter dare, almeno per una volta, un bel 10 e lode.

LE PAGELLE

AMADEUS

Cosa indossare alla finale se non nuovamente paillettes e cristalli (by Gai Mattiolo)? Ormai ci siamo abituati e, tutto sommato, ci piace. VOTO: 8

GIANNI MORANDI

Davvero un supereroe, come ha detto Amadeus. Anche di stile. Con smoking di Giorgio Armani. Timeless. VOTO: 8 e mezzo

ELODIE

Sempre più sexy. Sempre più vedo, non vedo. Il pubblico le canta “Sei bellissima”: come dar loro torto? Forse troppo pizzo, ma apprezziamo lo stesso. VOTO: 7/8

COLLA ZIO

Hanno messo da parte l’effetto multicolor delle scorse serate per il total black elegante. Molto belli e di classe. Ottima scelta! D’altronde la finale è la finale… VOTO: 9

MARA SATTEI

Luccichio continuo. Un bell’abito con una bella struttura. Vince il premio della donna più chic della kermesse. VOTO: 9

CHIARA FERRAGNI

Schiaparelli è il brand. Il blu dell’abito è di una tonalità bellissima. Peccato per il ciondolo a lucchetto gigantesco al collo. Abito-scultura. VOTO: 7 e mezzo

TANANAI

Sembra un James Bond degli anni Settanta. Irresistibile vestito Gucci. VOTO: 9

COLAPESCE DIMARTINO

Bianco e nero. Due look complementari, come la loro amicizia. Coerenti con la loro personalità. VOTO: 7 e mezzo

GIORGIA

Tornano ahimè gli stivali e l’abito corto by Dior. Forse per la finale avrei scelto qualcosa di più “night”. VOTO: 6/7

MODÀ

Più eleganti delle scorse serate sicuramente (era ora!) Look senza infamia e senza lode. VOTO: 6

DEPECHE MODE

Anche loro luccicanti a Sanremo. Ma che stile! Cosa vuoi dire a coloro che hanno scritto la storia della musica se non: promossi? VOTO: 8

CHIARA FERRAGNI – secondo look

Sull’abito blu è disegnato un corpo nudo, d’oro. Sempre firmato Schiaparelli. Surrealista ma ancora poco convincente. VOTO: 7

ULTIMO

Senza maniche? Sul palco dell’Ariston? Avanguardia pura! E poca eleganza. VOTO: 5

LAZZA

Abito total red e cravatta nera di pelle. Le rouge et le noir. Con tanto di guanti. A tratti fetish… VOTO: 5/6

MARCO MENGONI

Per la finale ancora spalle scoperte? Anche no! Dove sta la giacca? Andate a prendergliela per cortesia! VOTO: 5

ROSA CHEMICAL

Free the nipple per la finale! Divertente, irriverente, pelle e fetish ad alto volume. VOTO: 8

CUGINI DI CAMPAGNA

Rainbow look luccicante per il quartetto. Sempre coerenti con la loro anima (mia). VOTO: 7

MADAME

Un look da “angelo e demone” notturno. Candido ma con sensualità nascosta. Forse non molto da palco dell’Ariston. VOTO: 6

ARIETE

Abito oversize ricoperto da pietre e specchi che riflettono le luci e i flash. Immancabile il berretto. VOTO: 7

CHIARA FERRAGNI – terzo look

Molto meglio di prima. Abito lungo in velluto e collier dorato. Sempre di Schiaparelli. VOTO: 8

MR. RAIN

Completo total white con top in rete. Vuole fare il sexy man ma è e rimane dolcissimo. VOTO: 8

PAOLA E CHIARA

In due abiti identici metal mesh con cintura rigida in vita. Furore nel look, come nella canzone. VOTO: 7/8

LEVANTE

Bella, ma l’ho preferita nelle scorse serate. I collant sono diventati un must-have. Così come i sandali altissimi. VOTO: 7

ORNELLA VANONI

Abito rosso, semplice e senza tempo. Lei sempre divertente e spiritosa. VOTO: 8

LDA

Continua l’amore per i cristalli e gli strass. Sulla giacca, sulle sneakers, ovunque. Superata anche questa prova. VOTO 7+

LUISA RANIERI

Super sexy con maxi spacco e strascico. Davvero bellissima. VOTO: 9

COMA_COSE

Due outfit very punk come Vivienne Westwood insegna. C’è pure l’abito tartan… Bellissimi. VOTO: 8/9

OLLY

Stile Miami Vice anni Ottanta. Con tanto di fiore nel taschino. VOTO: 6

ARTICOLO 31

Scegliere il nero per non sbagliare. Vale sempre come strategia. Anche questa volta. VOTO: 7

WILL

Camicia cangiante, pantalone scuro. Look semplicissimo per non esagerare e rimanere nella propria comfort zone. VOTO: 6

LEO GASSMANN

Questa volta la giacca l’ha indossata. Meno male. E sta molto bene. Bastava così poco. VOTO: 8/9

GIANMARIA

È stato la scoperta del Festival. Anche in fatto di stile. Abiti fluidi, delicati, sussurrati. Senza mai esagerare. Un’ottima prova. VOTO: 9

ANNA OXA

Purtroppo nemmeno nell’ultima serata la situazione styling è migliorata. Anzi, è peggiorata. VOTO: 4

SHARI

“Oggi comoda!” (cit.). Neanche i tacchi ha indossato… però il tubino nero è interessante. VOTO: 6

GIANLUCA GRIGNANI

Anche lui si è fatto sedurre dal luccichio sanremese. E (ahimè) anche dalle borchie sui revers a scialle della giacca. VOTO: 5

SETHU

Look un po’ funereo, con la candela in mano, le due croci e la cravatta bianca… VOTO: 5

CHIARA FERRAGNI – quarto look

Il tailleur è super chic, il corpetto un po’ meno. Bellissima la spilla dorata en pendant con gli orecchini. VOTO FINALE: 8 e mezzo