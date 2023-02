Sanremo 2023, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

SANREMO 2023 PAGELLE ABITI – Ci siamo: è giunta la tanto attesa serata dei duetti. Per gli amanti della musica è la serata “Amarcord” con le cover italiane più conosciute, riarrangiate ad hoc, in maniera unica, per tutta l’orchestra. Per chi apprezza la moda sul palco dell’Ariston, invece, è la serata del “raddoppio”: ovvero per ogni cantante in gara vi saranno due look o più (uno per sé e uno per l’ospite o gli ospiti duettante/i). Tutti da commentare.

Questa edizione del Festival di Sanremo è la più fashion di sempre. Quindi, ci aspettiamo grandi sorprese, tanto luccichio (perché ormai, lo abbiamo capito, è la tendenza base di questa kermesse), e look insoliti e ricercati che facciano parlare di sé. Noi siamo pronti a dare i voti a tutti. Sempre in tempo reale. Sempre con quella ironia divertente (ma anche tagliente) che ci contraddistingue. Sipario.

LE PAGELLE

AMADEUS

Smoking d’effetto by Gai Mattiolo. Luccicante con ricami floreali. Sempre di più, sempre più massimalista. Ormai ci siamo abituati. VOTO: 7 e mezzo

ARIETE CON SANGIOVANNI

Tailoring evoluto per entramb* con grandi revers e maxi cravatta. Vestiti come due gemell*. In divisa. VOTO: 7

WILL CON MICHELE ZARRILLO

Entrambi eleganti come la canzone. L’abito classico è LA scelta da fare per l’Ariston, non vi sono dubbi. E qui vi è l’ennesima prova. VOTO: 8

ELODIE

From Bronx of Sanremo, è arrivata la sexy woman. Viva gli stivali cuissard. Sempre. VOTO: 8

BIG MAMA

Latex a gogo. Grande carattere e… che stile, sister! Avanti tutta! VOTO: 8 e mezzo

PEPPINO DI CAPRI

Eleganza e classe infinita. Quegli occhiali, poi, ci fanno impazzire… VOTO: 9

GIANNI MORANDI

Dopo il nero, il blu, il grigio, il rosso… questa sera tocca al marrone! Smoking marrone in velluto. E si riparte. VOTO: 7

CHIARA FRANCINI – primo look

Cuori ovunque. Anche gonfiabili. Come accessori di un look minimal, elegante. Con tanto di guanti. VOTO 7, per partire

OLLY

Amiamo gli uomini vestiti di rosa. E soprattutto luccicanti. VOTO: 7 e mezzo

LORELLA CUCCARINI

Mini abito con tanto di piume e cristalli firmato Christian Boaro. Bellissima e super cool. VOTO: 9

ULTIMO CON EROS RAMAZZOTTI

Sembrano padre e figlio. Entrambi total black con grandissima affinità. VOTO: 8 e mezzo

CHIARA FRANCINI – “dopo la discesa ufficiale” (cit.)

Femme fatale. Divertente. Jessica Rabbit de’ noantri. Adorabile. Con dei gioielli pazzeschi. VOTO: 8

LAZZA CON EMMA

Lui in look total denim scuro. Lei in doppiopetto dalle spalline powerful. Avrei osato un po’ di più. VOTO: 6/7

TANANAI

Abito sartoriale dall’ispirazione anni ‘70 con ricami brillanti, tutto Gucci. VOTO: 9

BIAGIO ANTONACCI

Abito fluido, che scivola, wild. In questo caso più anni ‘80. Very Armani. VOTO: 7/8

SHARI

Con un bustino ricco di pietre luccicanti e guanti lunghi incanta con la sua attitude blues. VOTO: 7

SALMO

Yes, baby! You got the style! Abito, camicia bianca e tanto, tanto groove. VOTO: 8

GIANLUCA GRIGNANI CON ARISA

Finirà la canzone e saranno ancora sulle scale a causa dei tacchi altissimi di lei. Anime buone da rockstar con pelle, borchie e catene. VOTO: 6 e mezzo

LEO GASSMAN

Basta con ‘ste braccia scoperte! Vogliamo eleganza e sogno! VOTO: 5

ARTICOLO 31 CON FEDEZ

Delirio sul palco. I primi in tuta luccicante e coppola, Fedez in abito elegante che manco al suo matrimonio… Che confusione! VOTO: 5

GIORGIA CON ELISA

Bellissime, entrambe in blu notte. Una moda che supera ogni limite. E diventa timeless. VOTO: 9

COLAPESCE DIMARTINO CON CARLA BRUNI

Belli, tutti in azzurro (e blu). Spontanei, anche ballerini. Lei sempre straordinaria in tuta Versace. VOTO: 8/9

CHIARA FRANCINI – terzo look

Sempre più Jessica Rabbit. Sempre più divertente e sensuale. “Perché certe curve non vanno mai evitate” (cit.). VOTO: 8 e mezzo

CUGINI DI CAMPAGNA CON PAOLO VALLESI

Rainbow power. Coloratissimi e iconici. Proprio come una volta. VOTO: 7

MARCO MENGONI CON KINGDOM CHOIR

Come in un vero coro gospel, anche Mengoni si è vestito di bianco e maglia metallica Versace. A tratti celestiale. VOTO: 8

GIANMARIA CON MANUEL AGNELLI

Bel duetto, anche di stile. Chiaro e scuro, bianco e nero, che dialogano insieme. Giacca a petto nudo is the new state of mind. VOTO: 8

MR. RAIN CON FASMA

Stile coerente con la performance. Bel fit. Forse la stampa a pois è da ripensare. Promossi. VOTO: 7/8

MADAME CON IZI

I due look si parlano, trasmettono emozione. Bianco puro per lei e abito nero per lui. Equilibrati. VOTO: 7

COMA_COSE CON BAUSTELLE

Un nuovo quartetto è nato. Anche stilisticamente. Look matchy matchy, due a due. E soprattuto ricercati. VOTO: 7+

ROSA CHEMICAL CON ROSE VILLAIN

Nero, underground, pelle, fetish, tacchi alti… di tutto, di più. Lei bellissima in look CHB Christian Boaro. VOTO: 8

MODÀ CON LE VIBRAZIONI

Outfit da clubber. Black is the new black. E funziona sempre. VOTO: 7 e mezzo

LEVANTE CON RENZO RUBINO

Elegante, con mini abito e collant. Tutto firmato Etro. VOTO: 6/7

ANNA OXA con Iljard Shaba

Continua la saga dei look sofisticati e avant-garde. Difficili certo ma coerenti con la sua personalità. VOTO: 7

SETHU CON BUNKER 44

Questa sera la tendenza più vista sul palco dell’Ariston è stata quella del “black & white”. E qui non siamo di meno. Ma tutto troppo lineare. VOTO: 5/6

LDA CON ALEX BRITTI

Il primo è lì che sparge brillanti e paillettes everywhere dalla prima serata. Britti, invece, punta al comfort. E se ne infischia. VOTO al duo: 6

MARA SATTEI CON NOEMI

Top rigido con frange di cristalli e pantaloni per la prima. Abito lungo con richiami luccicanti per la seconda. Buon equilibrio stilistico. VOTO: 7

PAOLA & CHIARA con Merk & Kremont

Look streetwear, con lettering sulle canotte. Ed è subito 2000. Old fashioned irresistibile. VOTO: 8

CHIARA FRANCINI – quarto look

Tornano i cuori sul vestito lungo. “Son tutta un cuore” (cit.). Silhouette bellissima. Ottima scelta. VOTO: 9

COLLAZIO CON DITONELLAPIAGA

Loro sembrano appena usciti dal telefilm Beverly Hills 90210. Total denim. Ironici con tanto di balletto sincronizzato. Lei, invece, punta al glamour. VOTO: 7