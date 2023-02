Morandi e il momento hot a Sanremo: bussa sul seno di Chiara Ferragni | VIDEO

Morandi e il momento hot a Sanremo: bussa sul seno di Chiara Ferragni

Siparietto hot sul palco dell’Ariston con Gianni Morandi che ha “bussato” sul seno di Chiara Ferragni: il cantante, infatti, ha scherzato sull’abito indossato dall’influencer per la serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Chiara Ferragni, infatti, indossava (leggi qui chi è il suo stylist) una gonna blu con un corpetto d’oro, o meglio un busto, con il calco dei suoi seni.

Morandi si è avvicinato all’influencer per bussare con la mano sul busto, scherzando sull’outfit dell’influencer. Una scena che era stata in qualche modo preparata già nel dietro le quinte come dimostra un video che circola sui social.

Io credo di sentirmi poco bene con questo scambio tra Chiara Ferragni e Gianni Morandi #sanremo23 pic.twitter.com/Rv0zW3GBrf — Silvia (@Silvs__) February 11, 2023

Nel filmato, infatti, si vede Chiara Ferragni che si rivolge a Gianni Morandi dicendo: “Hai visto? È una scultura”. Il cantante si avvicina all’influencer e bussa sul busto per verificarne la solidità.

Un siparietto che ha divertito molto i social con meme e battute che in poco tempo hanno inondato Twitter, Facebook e Instagram.