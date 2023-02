Lo sfogo di Marco Mengoni prima della vittoria: “Mi guardano tutti male perché sono il favorito” | VIDEO

Sanremo 2023, lo sfogo di Marco Mengoni prima della vittoria | VIDEO

È diventato virale sui social lo sfogo di Marco Mengoni, catturato in un fuorionda prima della sua vittoria del Festival di Sanremo 2023, in cui il cantante rivelava di essere guardato male dai suoi colleghi perché favorito per il trionfo finale.

“Che pizza ragazzi essere il primo della classe che ti guardano tutti male, io la odio questa cosa – ha affermato Marco Mengoni – ma non si può venire a divertirsi e basta, in tranquillità, per la musica”.

ma si può una roba del genere, io bho, lasciatelo in pace. #Sanremo2023 pic.twitter.com/lAP8oKHgli — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃💐 (@gossiptv__) February 11, 2023

Il cantante, che ha trionfato alla kermesse musicale con il brano Due vite, non ha fatto i nomi dei colleghi che lo avrebbero guardato male, ma le sue parole hanno fatto breccia nei fan, che sui social espresso la solidarietà nei confronti dell’artista.

Marco Mengoni ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 dopo essere stato in testa alla classifica sin dalla prima puntata e aver trionfato anche nella serata delle cover e dei duetti.

La sua è stata una cavalcata trionfale, che il cantante ha dedicato alle colleghe artiste in gara: “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”.