Marco Mengoni vincitore Sanremo 2023 dedica vittoria alle donne

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite: il cantante ha vinto la sua seconda kermesse musicale a 10 anni esatti dal primo trionfò quando fu premiato per L’essenziale.

Il cantante, visibilmente e comprensibilmente emozionato, subito dopo la proclamazione del vincitore si è lasciato andare alla commozione.

Poi, la dedicata alle cantanti donne in gara: “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”.