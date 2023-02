Luisa Ranieri incanta l’Ariston, lo spacco vertiginoso lascia senza parole i social: “Stupenda”

Sanremo 2023, l’abito di Luisa Ranieri al Festival lascia tutti senza parole

Luisa Ranieri incanta l’Ariston: l’attrice, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 in qualità di ospite, è stata particolarmente apprezzata per il suo abito che metteva in risalto tutta la sua bellezza.

L’attrice napoletana, protagonista della fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, si è presentata al Festival con un vestito nero e uno spacco vertiginoso che lasciava ben poco all’immaginazione.

Sui social, l’abito di Luis Ranieri è stato particolarmente apprezzato. “È stupenda” è stato uno dei commenti più ricorrenti. “Vorrei avere un centesimo della bellezza di Luisa Ranieri” ha scritto qualcun altro.

In fatto di look e bellezza l’attrice napoletana è stata sicuramente una delle più apprezzate della serata finale del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Elodie.