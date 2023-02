Un giallo ha tenuto banco sui social durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023: Gianluca Grignani ha bestemmiato in diretta? Il cantante in gara con il brano Quando ti manca il fiato ha prima interrotto la sua esibizione a causa di un problema tecnico che non gli permetteva di sentire bene la sua voce. Dopo aver fermato la musica, Grignani ha ricantato d’accapo, questa volta senza intoppi.

A quel punto il cantante ha lasciato di corsa il palco, mentre Amadeus lo attendeva per dargli il tradizionale mazzo di fiori. Grignani così è tornato nuovamente in scena e – secondo quanto è circolato per un po’ sui social – avrebbe bestemmiato: “po**o d**”, avrebbe detto, ma il condizionale è d’obbligo. Il tema è subito diventato virale sui social. Poco dopo il cantante ha smentito e ha spiegato con un video sui social di aver detto “porto via”. “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”. Nessuna bestemmia, dunque.

È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto. pic.twitter.com/xn1e98jWKF — Gianluca Grignani (@grignanipage) February 9, 2023

Come detto, Grignani si è fermato per un problema tecnico. Il pensiero ovviamente è andato subito a quanto accaduto due sere fa con Blanco, che per un problema simile decise di spaccare tutte le rose che facevano da scenografia, ricevendo i sonori fischi della platea. Grignani ha commentato: “Sono diventato grande e ho imparato come si fa. A 20 anni non avrei saputo farlo”, con un chiaro riferimento all’artista di Brividi.

Le rose con Grignani sul palco sono ritornate protagoniste: il cantante in gara le ha lanciate al pubblico, una scelta decisamente migliore rispetto a quella di spaccare tutto. L’artista inoltre ha indossato una camicia con la scritta No war.