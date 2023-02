Sanremo 2023: quando ci sarà (canta) Emma, a che ora con Lazza

Quando ci sarà e canta (a che ora) Emma al Festival di Sanremo 2023? La cantante sarà una delle protagoniste della quarta serata (quella delle Cover) del Festival. In particolare si esibirà con Lazza. Non è stata ancora annunciata l’ora esatta in cui si esibirà, ma probabilmente – visto l’ordine d’uscita – sarà intorno alle ore 21,40. Non sono però esclusi cambiamenti con l’esibizione che potrebbe essere leggermente anticipata o posticipata.

Emma quindi sarà protagonista come ospite di Sanremo 2023 nella quarta serata che prevede che tutti i cantanti in gara si esibiscano con al loro fianco degli ospiti da loro invitati sulle note di brani degli anni 60, 70, 80, 90 e 2000.

Scaletta

Qual è la scaletta (programma) del Festival di Sanremo 2023? Le cinque Serate sono così organizzate:

Prima Serata: esibizione delle prime 14 canzoni/Artisti (vota solo la Sala Stampa)

Seconda Serata: esibizione delle altre 14 canzoni/Artisti (vota solo la Sala Stampa)

Terza Serata: esibizione di tutte le 28 le canzoni in gara (votano solo Demoscopica 1000 e Televoto, che pesano ciascuna per il 50%)

Serata Cover: i 28 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 e 2000 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34%

Serata Finale: esibizione di tutte le 28 canzoni in gara (vota solo il Televoto); le cinque più votate vengono rivotate (da zero) da tutte e tre le giurie: il televoto pesa per il 34%

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora (quando) ci sarà Emma al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la nuova edizione della kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.