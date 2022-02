Sanremo 2022, il monologo di Ornella Muti al Festival: testo integrale

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022 la co-conduttrice Ornella Muti ha tenuto sul palco un monologo dal titolo “Regala un albero”. Vediamo insieme il testo integrale, tutte le parole pronunciate dalla grande attrice al Teatro Ariston:

“La campagna mi dà serenità, mi piace guardare la neve. Proprio per questo la natura va protetta. Dobbiamo lasciare un mondo migliore. Ho scoperto che ci sono associazioni che sostengono l’ambiente. Ho scoperto che è possibile adottare un albero o addirittura un bosco. Ho deciso di regalarti un bosco, una quercia. Verrà cresciuta nel Sud Italia. Lo devono fare tutti, è un bel regalo. Un piccolo gesto ma importante”.

Streaming e tv

Abbiamo visto il monologo di Ornella Muti al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse canora in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.