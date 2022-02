Fiorello, chi sono la moglie e le figlie: Susanna, Angelica e Olivia

Chi sono la moglie e le figlie di Fiorello, lo showman siciliano ospite a Sanremo 2022? Dopo dubbi e incertezze, alla fine Fiorello ci sarà al Festival di Sanremo 2022. Accompagnerà il suo amico Amadeus sicuramente nella prima serata di oggi, 1 febbraio 2022, ma potrebbe anche esserci con delle comparsate nelle successive serate. D’altronde la coppia Amadeus-Fiorello è stata il simbolo delle ultime due edizioni del Festival, e in nome della profonda amicizia che li lega, Fiorello ci sarà quanto meno alla prima serata. Sicuramente le sue presenze saranno divertentissime e imprevedibili.

Ma chi sono la moglie e le figlie di Fiorello? Qual è la sua vita privata? È sposato dal 2003 con Susanna Biondo. La moglie dello showman è nata il 21 aprile 1965, è laureata in Economia e commercio e lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di doppiaggio e post-produzione. Nel 2006 nasce la figlia Angelica. Ma non è l’unica loro figlia giacché la Biondo ne aveva già avuta un’altra da una precedente relazione. Si chiama Olivia, ma per Fiorello non è mai stato importante che non sia sua figlia naturale. E, difatti, in diverse occasioni ha dichiarato di considerarla la sua prima figlia.

Ma Fiorello prima di sposarsi ha avuto una vita sentimentale molto attiva. Nel 1994, al termine della storia con la conduttrice Luana Colussi, Rosario inizia la sua relazione con Anna Falchi. La storia durerà due anni. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair il cantante e conduttore dichiarerà che proprio intorno agli anni Novanta ha dovuto combattere la dipendenza dalla cocaina.

Ai microfoni de Il Corriere della Sera ha raccontato di essere riuscito a vincere la sua battaglia grazie all’amore per suo padre, morto nel 1990 per un ictus che lo ha colpito durante una festa di carnevale. Pochi mesi dopo la rottura lo showman viene fotografato in compagnia di Susanna Biondo che nel 2003 diventerà ufficialmente sua moglie. Proprio l’incontro con Susanna ha permesso a Fiorello di uscire da un periodo molto negativo e brutto della sua vita, segnato anche dalla droga.

Abbiamo visto chi sono la moglie e le figlie, ma quanto guadagna Rosario Fiorello, uno degli showman più amati in Italia? Tanti italiani, quando lo vedono in tv, se lo chiedono. Quella dell’artista siciliano è una carriera lunga e coronata di successi. La sua presenza in TV si fa spesso desiderare, ma ogni sua apparizione sul piccolo schermo è spesso accompagnata da ricchi cachet e incassi notevoli. Secondo diverse fonti, lo scorso anno guadagnò circa 250.000 euro, pari a 50mila euro a serata.