Sanremo 2022, i favoriti per la vittoria: le quote dei bookmakers, scommesse, Festival, chi sono

Chi sono i favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022? Sono 25 i cantanti in gara in questa 72esima edizione, in onda dal 1 al 5 febbraio, con la conduzione di Amadeus. Un cast molto vario e per tutti i gusti, che unisce alcuni Big storici della musica italiana a giovani talenti amati dai ragazzi. I principali siti di scommesse hanno già dato le loro quote su chi sono i favoriti per la vittoria finale del Festival. La novità di quest’anno, lo ricordiamo, è che non ci sarà la categoria delle Nuove Proposte, ma tutti i 25 cantanti gareggeranno insieme, compresi i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Ma vediamo insieme i favoriti e le quote di Sanremo 2022 secondo i bookmakers. Al momento secondo tutti gli scommettitori la favorita della vigilia è Elisa, che ha già vinto il Festival nel 2001. Quote molte alte anche per i vari giovani che prendono parte a questa 72esima edizione: su tutti Sangiovanni, Emma e il duo Mahmood e Blanco. Piazzati bene anche Noemi e Achille Lauro. D’altronde si tratta di artisti molto amati dal pubblico più giovane, e quindi con maggiori chance di vittoria.

Se qualcuno vuole scommettere invece su nomi meno accreditati, e che quindi pagano di più perché con quote molte alte, troviamo Massimo Ranieri, di Ditonellapiaga e Rettore, di Gianni Morandi, Giovanni Truppi e Highsnob e Hu. Ma a pagare più di tutti è quasi in ogni sito Iva Zanicchi. Una grande voce della musica italiana, che però secondo tutti i bookmakers non è data tra i favoriti.

Cantanti e canzoni

Abbiamo visto i favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2022 secondo le quote dei bookmakers, vediamo ora tutte le 25 canzoni in gara e i relativi cantanti.