Sanremo 2022: i titoli delle 25 canzoni in gara al Festival

Quali sono i titoli delle 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022? La 72esima edizione della popolare kermesse musicale è in programma dal 1 al 5 febbraio 2022, con la conduzione di Amadeus, che è anche il direttore artistico. Cambia il regolamento della gara, per cui non c’è più la categoria delle Nuove Proposte, ma i tre vincitori di Sanremo Giovani gareggiano direttamente al fianco dei Big. Tutti insieme dunque per un totale di 25 canzoni in concorso. Ecco tutti i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022:

Achille Lauro – Domenica

Aka 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – L’inverno dei fiori

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen D’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale

Giurie

Abbiamo visto i titoli delle 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022, ma chi giudicherà i cantanti, le canzoni e le performance? A farlo ci saranno quattro giurie. Non sono previste eliminazioni. Eccole:

giuria demoscopica 1000

pubblico da casa tramite televoto

sala stampa (carta stampata, Radio e Tv, Web)

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata in diretta su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2022 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.