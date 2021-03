Sanremo 2021, la scaletta della prima serata del Festival

Qual è la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021, in programma oggi – 2 marzo – alle ore 20,40 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: l’ordine di apparizione esatto sul palco dell’Ariston non è noto. Ma sappiamo chi prenderà parte alla kermesse canora: i 13 big in gara (su 26); le 4 nuove proposte (su 8); i co-conduttori e co-conduttrici; e gli ospiti, fissi e non. Ma vediamo insieme la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2021 – secondo la scaletta – saranno presentate tredici delle ventisei canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Di seguito i 13 big (o campioni) che canteranno oggi (ordine casuale):

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Madame – “Voce”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Ghemon – “Momento perfetto”

Annalisa – “Dieci”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Stando alla scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021, stasera si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte, anche questi saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: le prime due canzoni accederanno alla finale (che si terrà venerdì, durante la quarta serata), le altre due verranno eliminate dalla competizione. Di seguito i quattro artisti che si esibiranno oggi (ordine casuale):

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”

Folcast – “Scopriti”

Elena Faggi – “Che ne so”

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) dei cantanti sul palco dell’Ariston di Sanremo 2021? Prima si esibiranno i 4 giovani in quest’ordine:

Gaudiano

Faggi

Avincola

Folcast

Poi spazio ai big del Festival di Sanremo che si esibiranno in quest’ordine:

Arisa

Colapesce-DiMartino

Aiello

Michielin-Fedez

Gazzé

Irama

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma_Cose

Annalisa

Renga

Fasma

Sanremo 2021, scaletta: gli ospiti della prima serata

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021 prevede anche alcuni ospiti come: Diodato, vincitore della scorsa edizione; Loredana Bertè; la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Karanova; e l’infermiera Alessia Bonari.

Streaming e tv

Dove vedere la prima serata del Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? La prima puntata, come detto, andrà in onda oggi – 2 marzo – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

