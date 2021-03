Sanremo 2021: l’incredibile disavventura di Zlatan Ibrahimovic, arrivato al Festival in moto

Zlatan Ibrahimovic è arrivato al Festival di Sanremo 2021 in motocicletta. A raccontare l’incredibile disavventura di cui è stato protagonista è stato lo stesso calciatore del Milan. “C’era un incidente in autostrada e spero che nessuno si sia fatto male. Dopo 3 ore fermo nella mia macchina ho detto all’autista ‘apri la porta, devo uscire’. Ho fermato a un motociclista e gli ho chiesto: ‘Mi puoi portare a Sanremo?’. Meno male che era milanista. Era la prima volta che andava in autostrada, ho ancora freddo. 60 chilometri in moto per salvare il mio Festival, non il tuo”.

