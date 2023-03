Chi è Samuele Segreto (Samu), ballerino (allievo) di Amici 2023

Chi è Samuele Segreto, il ballerino di Amici 2023 noto a tutti come Samu? Si tratta di uno degli allievi più amati di questa 22esima edizione del talent di Maria De Filippi, e fa parte della squadra di Emanuel Lo. In questi anni ha avuto modo di recitare in diverse pellicole italiane, formandosi contemporaneamente come ballerino e come attore.

Classe 2004, Samu è nato a Palermo. Ora vive a Monreale. Ha due fratelli ed è legatissimo alla sua famiglia e alla sua mamma Loredana. Il ballerino è specializzato nella danza hip hop. Ha preso lezioni di hip-hop a partire dal 2012 e ha frequentato una scuola di recitazione che gli ha permesso ben presto di approdare sul piccolo e sul grande schermo.

Samuele Segreto, allievo di Amici 2023, ha avuto modo di recitare in In guerra per amore nel 2015, Mario Francese nel 2017, Il mio corpo vi seppellirà nel 2018, L’ora nel 2019 e da ultimo come co-protagonista in Stranizza D’Amuri. Non mancano apparizioni in tv in alcuni spot della TIM e in programmi come Pequenos Gigantes e House Party. A teatro appare ne Lo Schiaccianoci a Bruxelles.

La svolta arriva con la partecipazione nella scuola di Amici 2023. Riesce a ottenere un banco grazie a Emanuel Lo. Anche lui è tra gli allievi che sono stati chiamati in causa durante il fatto di Capodanno, con il famoso noce moscata gate. Grazie al suo talento ottiene la maglia per il serale. All’interno della Scuola più famosa d’Italia si è fatto apprezzare non solo per il suo fisico statuario – nonostante la corporatura minuta – ma anche per il suo sorriso e per il suo carisma.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Non sappiamo se Samu è fidanzato o meno. Infatti è molto riservato sulla sua vita privata. Ad Amici è sembrato interessato alla compagna di classe Maddalena Svevi. Molto attivo sui social, su Instagram è seguito da quasi 150mila fan.