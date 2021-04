Salvo amato, Livia mia: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, mercoledì 14 aprile 2021, su Rai 1 va in onda in replica Salvo amato, Livia mia episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso nel 2020. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Ma vediamo insieme la trama del film.

Il film tv parte dal ritrovamento del cadavere di Angela Cosentino, in un corridoio dell’archivio comunale. La prima ipotesi è che si tratti di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma Montalbano non è convinto e comincia la sua indagine partendo dalla storia della vittima. Scopre così che la povera Agata era una cara amica di Livia, la sua Livia, conosciuta a Genova dove la ragazza ha lavorato per un paio d’anni prima di trasferirsi di nuovo a Vigata, assunta all’archivio comunale dove è stata poi ritrovata senza vita.

Agata – secondo la trama di Salvo amato, Livia mia – era una ragazza molto timida e riservata, non concedeva la sua amicizia a tutti, era parsimoniosa di sentimenti e li indirizzava soltanto a poche persone. Ed è proprio su queste persone che Montalbano concentrerà la sua attenzione e capirà che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

Luca Zingaretti firma la regia di questo episodio di Montalbano insieme ad Alberto Sironi. L’attore, nelle sue note di regia, ha scritto: “La drammaticità e la leggerezza tipica dei migliori racconti di Camilleri si intrecciano, secondo un codice conosciuto ma ogni volta diverso. E lo sforzo maggiore del mio lavoro di regia è stato quello, nel rispetto dello stile di Alberto Sironi che ha dettato le regole 20 anni fa, di assecondare l’estetica del mondo di Camilleri e della sua capacità di raccontarci il mondo”.

Streaming e tv

Dove vedere l’episodio Salvo amato, Livia mia de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 aprile 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Punto Z, le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata Bad Moms – Mamme molto cattive: tutto quello che c’è da sapere sul film Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata