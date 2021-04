Salvo amato, Livia mia: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

SALVO AMATO LIVIA MIA CAST – Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Salvo amato, Livia mia, episodio in replica de Il Commissario Montalbano che vede nel ruolo del protagonista Luca Zingaretti. Ma chi fa parte del cast del film tv tratto dai romanzi di Andrea Camilleri? Protagonista è ovviamente Luca Zingaretti, che firma anche la regia di questo episodio insieme ad Alberto Sironi. Al fianco di Zingaretti rivediamo anche Cesare Bocci che interpreta l’immancabile braccio destro del commissario, Mimì Augello. Poi vediamo tornare Peppino Mazzotta che interpreta Fabio e Rosario Lisma che interpreta Antonio Cannizzaro.

Nel cast di Montalbano vediamo anche Angelo Russo interpretare Catarella, poi Luciano Scarpa che interpreta Giorgio Scalia, Roberta Giarrusso che interpreta la Signora Caruana, Federica De Benedittis che interpreta Agata Cosentino e Katia Greco che interpreta Caterina Giunta. E ancora in Salvo amato, Livia mia vediamo Giovanni Guardiano che interpreta Jacomuzzi, Ketty Governali che interpreta Adelina, Fabio Costantino che interpreta Pasquale, Saro Minardi che interpreta Romildo Bufardeci e Vitalba Andrea interpreta la mamma di Agata. Appuntamento con Salvo amato, Livia mia questa sera – 14 aprile – su Rai 1 dalle 21.25.

Trama

La puntata racconterà di Agata, una donna trovata morta in un corridoio dell’archivio comunale e Montalbano dovrà indagare sull’omicidio. Le prime teorie puntano a una violenza sessuale trasformatasi in omicidio, ma il commissario non è convinto e, continuando a indagare per conto proprio, scoprirà che Agata era una ragazza molto timida e che, tra le sue amicizie, poteva contare su Livia, la sua Livia. E, siccome Agata aveva poche amicizie ma buone, Montalbano partirà proprio da qui. Chi l’ha uccisa la conosceva molto bene.

