Sabrina: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sabrina, film di Sydney Pollack del 1995, interpretato da Harrison Ford, Julia Ormond e Greg Kinnear, remake dell’omonimo film del 1954 di Billy Wilder, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sabrina è la figlia unica di Tom Fairchild, il fedele autista dei Larrabee di Long Island, titolari d’una grande multinazionale nel settore delle telecomunicazioni. La giovane ha sempre spiato le sontuose feste nel parco della villa dall’alto di un albero, e soprattutto David, il secondogenito, per il quale ha una vera infatuazione. Il destino la porta a Parigi, dove lavora per due anni per Vogue e il fotografo di moda Louis le fa da cortese chaperon. Ma la notizia che David si è fidanzato con Elizabeth, la figlia di Patrick Tyson, altro magnate del settore, è un colpo mortale ai suoi sogni. Al ritorno Sabrina, che si è trasformata nel corso del soggiorno parigino in una donna elegante e raffinata, con il suo fascino seduce David, mettendo a repentaglio una fusione da un miliardo di dollari, per salvare la quale interviene il concreto e arido Linus, il figlio maggiore, che con la madre Maud si occupa di tutto.

Sabrina: il cast

Abbiamo visto la trama di Sabrina, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julia Ormond: Sabrina Fairchild

Harrison Ford: Linus Larrabee

Greg Kinnear: David Larrabee

Nancy Marchand: Maude Larrabee

Fanny Ardant: Irene

John Wood: Tom Fairchild

Richard Crenna: Patrick Tyson

Angie Dickinson: Ingrid Tyson

Lauren Holly: Elizabeth Tyson

Dana Ivey: Mack

Míriam Colón: Rosa

Elizabeth Franz: Joanna

Valérie Lemercier: Martine

Patrick Bruel: Louis

Becky Ann Baker: Linda

Streaming e tv

Dove vedere Sabrina in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.