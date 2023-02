Sabrina Salerno: “Il segreto della forma perfetta (a 54 anni)? Sto attenta a tutto”

“Ci tengo a dirlo, non sono mai entrata in una sala operatoria, se non a 35 anni per partorire mio figlio con il cesareo”. Sabrina Salerno, icona anni Ottanta, mai tramontata, ha risposto con schiettezza alle domande del Trio Medusa, durante il programma in onda su Radio Deejay. “A me hanno già detto di tutto, che sono rifatta, ma non è assolutamente vero”, ha proseguito la showgirl 54enne.

Sabrina Salerno, sbocciata negli anni Ottanta, poi scomparsa per un periodo, negli ultimi anni è ritornata con forza sulla scena televisiva, anche grazie al suo amico Amadeus, insieme al quale ha co-presentato l’edizione 2020 di Sanremo ed alcune serate dedicate alle musica, la grande passione della cantante-showgirl.

Il suo profilo Instagram, infatti, sottolinea tutta la sua popolarità, con 1,3 milioni di followers. Il segreto della sua forma? “Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”, ha detto ancora.

Ed a proposito di anni ’80. “Sono stati un decennio meraviglioso, molto bistrattato prima e rivalutato oggi… per tanti sono stati musica usa e getta e tanto trash, tutto colorato… Invece avevano un loro perché e lo stiamo riscoprendo oggi. Sono fiera di essere un’icona anni ’80. È stato un decennio molto figo, da cui ancora oggi tutti prendono spunto. Era tutto un altro mondo. Ora ci sono meno colori, è un pochino più triste”.