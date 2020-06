Sabbia rosso sangue: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 5 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sabbia rosso sangue, film giallo/drammatico del 2020 con la regia di Thomas Berger girato tra Germania e Danimarca. Ma di cosa parla? Qual è la trama del film Sabbia rosso sangue? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Il film, diretto da Thomas Berger, racconta di come il commissario Hella Christensen (Barbara Auer) si ritrova a indagare su un caso di omicidio. Il crimine a scuotere la cittadina di Nordholm è la morte di una giovane, Jule Reinhardt, trovata senza vita sulla spiaggia, dopo una festa per la fine della scuola. È la sua amica Lisa la prima a insospettirsi della scomparsa di Jule e, dopo un’attenta ricerca, la polizia trova il suo corpo sugli scogli.

I primi a essere interrogati dal dipartimento di polizia sono gli studenti, che hanno preso parte alla festa. A unirsi alle indagini è anche il commissario Simon Kessler (Heino Ferch), convinto che la morte della ragazza sia legata a un altro caso di omicidio ad Amburgo. La questione per Hella si complica quando suo figlio Sven (Nick Julius Schuck) diventa il sospettato principale dell’assassinio di Jule, tanto che il commissario inizia a indagare in solitaria, mentre il ragazzo scompare nel nulla.

Hella, convinta che dietro l’omicidio di Jule e la scomparsa di Sven, vi sia l’agente immobiliare Steinkamp (Axel Milberg), lo interroga, ma l’uomo e la sua famiglia hanno un alibi di ferro. Sarà Kessler ad aiutarla a trovare il figlio scomparso e a incastrare il vero omicida…

Sabbia rosso sangue: il cast

Abbiamo visto la trama di Sabbia rosso sangue, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Heino Ferch

Barbara Auer

Rainer Bock

Nick Julius Schuck

Axel Milberg

Natalia Wörner

Anna Lena Klenke

André Szymanski

Sophie Von Kessel

Tijan Marei

Streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere il film Sabbia rosso sangue in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Silvana Fucito: la donna che combatte la camorra raccontata ne Il coraggio di Angela Il coraggio di Angela: la trama e storia vera del film Il coraggio di Angela: il cast completo del film