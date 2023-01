Rush: trama, cast, curiosità sul film e rivalità James Hunt-Niki Lauda su Sky Cinema

Trama: la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda

Il film racconta è ambientato negli anni ’70 quando esplode in Formula 1 esplode la rivalità sportiva tra i piloti più talentuosi del momento: il britannico James Hunt e l’austriaco Niki Lauda, morto il 20 maggio 2019 all’età di 70 anni. I due, che si danno battaglia fin dalle serie minori, non potrebbero essere più diversi: Hunt è un giovane e insolente donnaiolo che adora mettersi in mostra mentre Lauda è un genio strategico dai modi duri e riservati.

L’austriaco Lauda e l’inglese Hunt si sono incontrati per la prima volta sui circuiti di Formula 3. Da allora la loro rivalità non si è mai placata, fino ad arrivare al palcoscenico della Formula 1. I due piloti avevano personalità agli antipodi. Lauda era un uomo razionale e metodico. Hunt, al contrario, si era costruito negli anni la nomea di playboy ed era deciso a godersi la vita senza freni.

La loro rivalità è divenuta storica e ha segnato circa un decennio di Formula 1 che gli appassionati ancora ricordano, carico di drammi e riprese miracolosi. Durante gli anni ’70 questa rivalità ben presto divenne d’interesse mondiale. Incontratisi per la prima volta sui circuiti di Formula 3, Hunt e Lauda capiscono fin da subito la loro profonda diversità nell’approcciarsi alla disciplina sportiva. Inizialmente, Hunt è il pupillo della sua scuderia (la Hesketh), mentre Lauda vive un periodo critico della sua vita poiché il padre lo vorrebbe banchiere e non ha intenzione di finanziare la sua carriera automobilistica.

Lauda, superate le iniziali difficoltà entra a far parte della Scuderia Ferrari. Nello stesso periodo, anche Hunt lo raggiunge nel campionato di Formula 1. Nel 1975 Lauda diventa campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari, mentre Hunt va parallelamente in crisi. La loro grande rivalità non si placò nemmeno dopo il terribile incidente che coinvolse Niki Lauda nel 1976, sul circuito del Nürburgring. Incidente raccontato nel film come il recupero doloroso dalle gravi ustioni e il ritorno in pista con il famoso ritiro nel decisivo Gp del Giappone.

Curiosità

Nel novembre 2012 il regista Ron Howard ha dichiarato a un’emittente tedesca di non aver utilizzato nel film le riprese televisive del vero incidente di Niki Lauda, ma di aver ricreato la scena nel vecchio circuito del Nürburgring, che non coincide con l’attuale configurazione del circuito tedesco per le gare di Formula 1.

L’ex pilota tedesco Jochen Mass, compagno di Hunt in McLaren nel 1976, ha partecipato al film come consulente e controfigura. La controfigura dell’attore Daniel Brühl era il pilota italiano Mauro Pane, deceduto poi in un incidente nel febbraio 2014. Il budget del film, girato interamente in digitale, è di circa 38 milioni di dollari. Le riprese del film si sono svolte principalmente tra la Germania e il Regno Unito; più esattamente nelle città di Nürburg (dove si trova il tracciato del Nürburgring) e Colonia nella nazione tedesca, e a Louth, Longcross (nei Longcross Studios) e nella contea dell’Hampshire per il paese britannico. Le scene d’azione in corsa sono invece state effettuate nei circuiti inglesi di Donington Park e Cadwell Park.

Cast

Di seguito il cast completo del film Rush:

Chris Hemsworth: James Hunt

Daniel Brühl: Niki Lauda

Olivia Wilde: Suzy Miller

Alexandra Maria Lara: Marlene Knaus

Pierfrancesco Favino: Clay Regazzoni

David Calder: Louis Stanley

Natalie Dormer: Gemma

Stephen Mangan: Alastair Caldwell

Christian McKay: Alexander Hesketh

Alistair Petrie: Stirling Moss

Julian Rhind-Tutt: Anthony ‘Bubbles’ Horsley

Colin Stinton: Teddy Mayer

Vincent Riotta: Mauro Forghieri

Jamie de Courcey: Harvey ‘Doc’ Postlethwaite

Hans-Eckhart Eckhardt: Nonno di Niki Lauda

Augusto Dallara: Enzo Ferrari

Ilario Calvo: Luca Cordero di Montezemolo

Julian Vian: Presidente della FIA

James Norton: Guy Edwards

Martin J. Smith: Jody Scheckter

Rob Austin: Brett Lunger

Tom Wlaschiha: Harald Ertl

Nel film Rush è presente anche Alex Zanardi: il pilota italiano si è cimentato in un breve cameo nei panni di un radiocronista al Gran Premio d’Italia 1976, che segnò il ritorno alle corse di Lauda dopo l’incidente del Nürburgring.

