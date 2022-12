Run All Night – Una notte per sopravvivere: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Run All Night – Una notte per sopravvivere è il film in onda questa sera, 22 dicembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola del 2015 è diretta da Jaume Collet-Serra ed ha come protagonista Liam Neeson. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Run All Night – Una notte per sopravvivere? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film vede come protagonista il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon (Liam Neeson). Un tempo conosciuto come Il Becchino, ha vissuto giorni migliori. Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire (Ed Harris), all’età di 55 anni è perseguitato dai peccati commessi in passato e dall’astuto detective della polizia John Harding (Vincent D’Onofrio).

L’unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio Mike (Joel Kinnaman), con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalità organizzata, Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia “adottiva” fatta di malviventi e la sua vera famiglia abbandonata anni prima.

Mike è in fuga e l’unico gesto di redenzione per i suoi errori passati potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita. Nell’arco di notte, una decisione di un secondo lo farà scappare a vita. Dovrà rompere ogni legame con il suo boss di un tempo per proteggere suo figlio. Nel farlo diventerà l’uomo più ricercato della città e riuscirà a scatenare un inseguimento ricco di adrenalina.

Run All Night – Una notte per sopravvivere: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Run All Night? Protagonisti sono Liam Neeson e Joel Kinnaman. Ma vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Liam Neeson: Jimmy Conlon

Joel Kinnaman: Mike Conlon

Ed Harris: Shawn Maguire

Génesis Rodríguez: Gabriela Conlon

Boyd Holbrook: Danny Maguire

Vincent D’Onofrio: Detective Harding

Common: Andrew Price

Bruce McGill: Pat Mullen

Holt McCallany: Frank

Malcolm Goodwin: Colston

Beau Knapp: Kenan Boyle

Nick Nolte: Eddie Conlon

Lois Smith: Margaret Conlon

Carrington Meyer: Lily Conlon

Daniel Stewart Sherman: Brendan

Radivoje Bukvic: Victor Grezda

Aubrey Jospeh: Curtis “Legs” Banksy

Dan Domingues: Zio Ricky

James Martinez: Det. Torres

Giulia Cicciari: Catelyn

Trailer

E ora il trailer del film Run All Night in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 22 dicembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.