RTL 102.5 Power Hits Estate 2024: cantanti e scaletta del concerto dall’Arena di Verona e su Tv8 e Sky. Ospiti, artisti, cast, ordine di esibizione, canale, orario, diretta, location, streaming

Questa sera, 3 settembre 2024, alle ore 21 su Rtl 102.5, Tv8 e Sky Uno va in onda il Power Hits Estate 2024. Un evento musicale condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, che proclamerà ufficialmente il tormentone dell’estate. Tanti gli artisti che si alterneranno sul prestigioso palco dell’Arena di Verona, per riascoltare tutti i tormentoni di questa estate che volge al termine. Ma qual è la scaletta e i cantanti del Power Hits Estate 2024? Ecco tutte le informazioni.

Cantanti e scaletta

Qual è la canzone dell’estate? Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno potuto esprimere la loro preferenza tramite la piattaforma di RTL 102.5 Play, registrandosi alla community MyPlay. La classifica finale, oltre al voto degli ascoltatori, viene poi realizzata in collaborazione con EarOne. Alla conduzione del Power Hits Estate 2024 troviamo Matteo Campese, in onda dalle 15:00 alle 17:00 su RTL 102.5 con il programma The Flight e Paola Di Benedetto, conduttrice di lungo corso su RTL 102.5 e Radio Zeta.

Ecco i cantanti di questo straordinario concerto in diretta dall’Arena di Verona: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, BNKR44, Boomdabash, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tony Effe.

Oltre al premio per la canzone vincitrice, nel corso della serata saranno assegnati anche ulteriori riconoscimenti: il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – Fimi, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024, il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – Pmi, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024, il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – Siae, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024, e il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024 all’album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 al 29 agosto 2024.

Ma vediamo adesso qual è la scaletta del Power Hits Estate 2024, secondo quanto pubblicato in anteprima da TvBlog.

The Kolors

Ornella Vanoni

Articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt

Coma_Cose

Club Dogo

Paola & Chiara

Achille Lauro

Alessandra Amoroso/Big Mama

Francesco Gabbani

Fedez & Emis Killa

Angelina Mango

Rose Villain feat. Guè

Ghali

Mahmood

Emma

Noemi

Boomdabash

Capo Plaza

Alfa

Irama

Sophie & The Giants

Elodie

Tananai e Annalisa

Gigi D’Alessio e Geolier

Geolier

Negramaro

Piero Pelù

Anna

Tony Effe e Gaia

Annalisa

Streaming e tv

Dove seguire il Power Hits Estate 2024? Appuntamento in diretta dalle ore 21 questa sera, 3 settembre, in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.