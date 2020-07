Rosy Abate 2, anticipazioni trama e cast della seconda puntata | 5 luglio

Torna questa sera, domenica 5 luglio 2020, Rosy Abate 2, la fiction di Canale 5 che vede protagonista Giulia Michelini nei panni della Regina di Palermo. Dopo i grandi risultati in termini di share, Mediaset è pronta a riproporre al suo pubblico le cinque puntate di questa seconda stagione della appassionante serie spin-off di Squadra Antimafia. Domenica prossima, 12 luglio, ci sarà poi il terzo appuntamento. Ma di cosa parla Rosy Abate 2? Qual è la trama? Di seguito le anticipazioni della seconda puntata, su Canale 5 in prima serata dalle 21.25 domenica 5 luglio 2020.

Rosy Abate 2: trama, cast e streaming della serie in replica su Canale 5

Rosy Abate 2 anticipazioni seconda puntata: la trama del secondo episodio

Nella puntata che va in onda in replica questa sera, vediamo Rosy impegnata a cambiare rotta. L’assassinio dell’ispettrice Nadia Aversa – di cui Leo è responsabile – costringe la Regina di Palermo ad abbandonare il sogno di una vita normale, deve difendere suo figlio ad ogni costo. Così, quando il cerchio delle indagini lentamente si restringe a causa dell’ostinato ispettore Bonaccorso, Rosy sarà costretta ad avvicinarsi al suo nemico giurato, Antonio Costello. Luca è convinto che Leonardo abbia ucciso Nadia e affronta Rosy. Regina le consiglia di prendersi la colpa e proteggere il figlio, ma interviene Costello che, con un finto avvocato, fa annullare l’arresto. Costello vuole che Rosy entri a far parte della sua famiglia in cambio di una cosa: Leonardo deve smetterla di drogarsi.

Il cast

Chi fa parte del cast di Rosy Abate 2? Nella seconda stagione della serie ritroviamo, naturalmente, la protagonista Giulia Michelini, mentre ad interpretare suo figlio Leonardo Abate è Vittorio Megazzù, giovane attore su cui ci sono grandi aspettative.

Per il resto ci sono Mario Sgueglia nel ruolo di Luca Bonaccorso, Davide Devenuto in quello di Costello, Paola Michelini nei panni di Regina Mainetti e Maria Vera Ratti in quelli di Nina. Bruno Torrisi è invece il questore Licata, Daniela Virgilio interpreta Nadia e Gianluca Di Gennaro veste il ruolo di Diego.

Vincenzo De Michele è Maometto e Giovanni Amura è Ciro. Chiudono il cast, infine, Claudio Gioè nel ruolo di Ivan di Meo e Giordano De Plano in quello di Pietrangeli.

Appuntamento dunque stasera 5 luglio 2020 con la seconda puntata di Rosy Abate 2 su Canale 5 dalle 21.25.

Potrebbero interessarti Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della quinta puntata in replica stasera Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella quarta puntata La super dieta dello chef Antonino Cannavacciuolo: “Ho perso 29 chili”