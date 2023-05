Chi è Rosanna Arquette, la mamma di Zoe Bleu Sidel ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Rosanna Arquette, la mamma di Zoe Bleu Sidel ospite a Oggi è un altro giorno? La madre dell’attrice Zoe Bleu è la famosa Rosanna Lisa Arquette (New York, 10 agosto 1959), attrice, regista e produttrice cinematografica americana.

Rosanna Arquette nasce a New York. Suo padre era l’attore Lewis Arquette e suo nonno il comico Cliff Arquette, meglio ricordato per il personaggio di “Charley Weaver”, una parodia dell’originale Hollywood Squares. Il padre della Arquette si convertì all’Islam ed era un discendente dell’esploratore Meriwether Lewis. Suoi fratelli sono gli attori Richmond, Patricia, Alexis e David Arquette. Nel 1963 la famiglia della Arquette si trasferisce a Chicago, dove suo padre dirige il cinema “The Second City” per diverso tempo. Quando ha 11 anni, i suoi genitori si trasferiscono a Front Royal, in Virginia, dove lei frequenta la scuola locale, ottenendo però dei risultati mediocri. Nel 1974 viaggia in autostop con tre ragazzi più grandi fino a San Francisco, dove lavora alle fiere del Rinascimento e di Charles Dickens.

Il suo debutto come attrice avviene a teatro il 27 maggio 1977, nel musical storico su Le metamorfosi di Ovidio al Callboard Theatre di Melrose Place a Los Angeles. Il successo al cinema arriva nel 1985 quando è protagonista con l’emergente Madonna del film Cercasi Susan disperatamente e per il quale vince il BAFTA ed ottiene una nomination al Golden Globe.

Vita privata

Rosanna Arquette, la mamma di Zoe Bleu Sidel, si sposa una prima volta nel 1979 con il compositore e regista Tony Greco, ma i due divorziano nell’ottobre 1980. Successivamente fu fidanzata con Steve Porcaro, tastierista dei Toto. In seguito fu legata per alcuni anni a Peter Gabriel, divenendo la sua musa ispiratrice per il brano In your eyes. Dal 1986 al 1987 fu sposata con il compositore James Newton Howard. Nel 1993 la Arquette sposa il restauratore John Sidel ed un anno dopo nasce la sua unica figlia, Zoe Blue Sidel. Nel 1999 poi il divorzio. Nell’agosto del 2013 ha sposato, dopo due anni di fidanzamento, l’investitore finanziario Todd Morgan.