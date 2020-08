Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato: trama, cast del film su Canale5

Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Rosamunde Pilcher Incontro con il passato, film del 2017 per la regia di Marco Serafini. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vedere il film in diretta tv o in streaming.

Trama

Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una famiglia altolocata. Ma Oscar non sa che Sienna è ancora legalmente sposata con Tyler, suo primo amore, che non ha mai voluto concederle il divorzio. Decisa a piegare Tyler a qualsiasi costo, Sienna parte per la Cornvaglia. Qui ritrova dopo anni i suoi genitori, due ex hippy con uno stile di vita ecologista. Ma soprattutto, deve fare i conti con il passato e il rancore per Tyler, che l’aveva tradita con Naomi, la sua migliore amica.

Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, ma qual è il cast completo del film? Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Paula Schramm

Raphael Vogt

Jochen Schropp

Angela Roy

Robert Giggenbach

Wookie Mayer

Angelina Stecher – Williams

Colin Matthews

Diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 28 agosto 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

