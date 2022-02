Chi è Rosa Chemical, il rapper ospite di Tananai a Sanremo 2022 (Duetti, Cover)

Chi è Rosa Chemical, giovane rapper ospite di Tananai nella serata delle Cover del Festival di Sanremo 2022? Si tratta di uno dei giovani talenti più particolari e di personalità del rap italiano, che nei Duetti della quarta serata del Festival del 4 febbraio accompagna Tananai in A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, un brano famosissimo, già reinterpretato da Bob Sinclair, che rappresenta anche un omaggio alla grande showgirl. Ma chi è Rosa Chemical? Classe 1998, il suo vero nome è Manuel Franco Rocati, ed è nato il 30 gennaio a Grugliasco, in provincia di Torino. Il suo pseudonimo è l’unione dei termini Rosa, tributo alla madre, e Chemical alla band My Chemical Romance. Alcuni lo hanno paragonato ad Achille Lauro.

La sua carriera inizia nel 2018 con il singolo strumentale Kournikova, prodotto da Madz Romance. Il primo grande passo è però la pubblicazione dell’EP Okay Okay!! nel marzo del 2019. Dopo la pubblicazione del primo album, Rosa pubblicherà due singoli Long Neck, frutto della collaborazione con Taxi B e Greg Willen e Facciamolo e collaborerà al primo disco degli FSK Satellite, nel luglio 2019, con il brano 4L. Il suo più grande successo arriva nel 2020 con il singolo Polka, in collaborazione con Thelonious B, che anticipa il primo album, Forever, uscito il 29 maggio 2020. Il 18 febbraio 2021 Rosa Chemical pubblica il singolo britney 😉 in collaborazione con MamboLosco e Radical e il 25 marzo dello stesso anno annuncia l’uscita dell’album Forever And Ever, una repack dell’album Forever con l’aggiunta di cinque nuove tracce. Alcune curiosità sull’ospite che accompagna Tananai nella serata dei Duetti a Sanremo 2022: prima di interessarsi alla musica Hip hop, era un artista di graffiti. Rosa Chemical inoltre dal 2008 è modello per Gucci.