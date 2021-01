Rocketman: il cast del film su Elton John

Qual è il cast completo del film Rocketman in onda oggi – 28 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5? Al film su Elton John hano preso parte tanti attori britannici. Ecco l’elenco completo:

Taron Egerton: Elton John

Jamie Bell: Bernie Taupin

Richard Madden: John Reid

Bryce Dallas Howard: Sheila Eileen

Gemma Jones: Ivy

Steven Mackintosh: Stanley

Tom Bennett: Fred

Charlie Rowe: Ray Williams

Stephen Graham: Dick James

Tate Donovan: Doug Weston

Matthew Illesley: Reggie bambino

Kit Connor: Reggie adolescente

Jason Pennycooke: Wilson

Harriet Walter: Helen Piena

Chi è Taron Egerton

Abbiamo visto il cast di Rocketman, ma chi è Taron Egerton, l’attore che interpreta Elton John? Si tratta di un attore britannico (Birkenhead, 10 novembre 1989). Nel 2020 riceve il plauso della critica e vince un Golden Globe come miglior attore per la sua interpretazione di Elton John nel film Rocketman. Ma conosciamolo meglio.

Taron Egerton nasce il 10 novembre 1989 a Birkenhead, nel Merseyside, pochi anni dopo si trasferisce a Llanfairpwll, in Galles ed a 12 anni si sposta poi con tutta la famiglia ad Aberystwyth, dove rimane fino all’età di 20 anni, appassionandosi alla recitazione. A soli 21 anni, l’amore per il palcoscenico gli fa vincere lo Stephen Sondheim Society “Student Performer of the Year”, che gli consentirà di diventare uno dei membri del National Youth Theatre e di frequentare l’Aberystwyth Arts Centre. Dopo aver studiato alla Ysgol Penglais Comprehensive School, decide di diventare un attore e si sposta alla RADA, laureandosi in arte drammatica nel 2012. Nel frattempo, studia danza, canto (è tenore) e coreografia.

Potrebbero interessarti La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: anticipazioni e ospiti della seconda puntata Chi sono Laura Antonelli e Luca Marini, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi sono Linda Taddei e Matteo Pisano, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021