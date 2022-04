Chi è Rocco Tanica, musicista e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Rocco Tanica, il musicista che partecipa come coach e tutor di The Band? Il talent show approda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022. A condurre il programma esperimento di Viale Mazzini è Carlo Conti. Le band in gara sono otto e ad ognuna di esse viene assegnato un coach/tutor per tutta la durata della gara. Tra questi rientra anche Rocco Tanica. Ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Rocco Tanica: età, canzoni, Instagram

Rocco Tanica è lo pseudonimo di Sergio Confronti. Il suo è un nome che viene spesso associato ad Elio e le Storie Tese, gruppo di cui ha fatto parte. Tastierista e compositore italiano, è nato a Milano nel 1964 e nell’arco della sua carriera ha avuto il privilegio di lavorare con diversi artisti come Fabrizio De André e Massimo Ranieri. Si è unito a Elio e le Storie Tese nel 1982 e ha rappresentato il cuore pulsante della band. Ad oggi Rocco Tanica si dedica soprattutto alla sua presenza televisiva come dimostra The Band, dove appare come coach/tutor. Della sua vita privata conosciamo molto poco: ad esempio ha avuto una storia d’amore con l’attrice Paola Cortellesi, ma ad oggi non sappiamo se sia sposato. In precedenza ha anche co-condotto Xtra Factor. Invece è apparso come attore anche ne La dottoressa Giò, fiction con Barbara d’Urso. Il musicista è presente anche sui social: su Instagram è seguito da circa 40mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Rocco Tanica, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.