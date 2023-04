Rocco Schiavone 5 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 14 aprile

Questa sera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata di Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì o venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 2.

Rocco Schiavone 5 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Dove è stata girata (location) la serie tv? Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: