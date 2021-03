Rocco Schiavone 5 si farà? Le anticipazioni sulla quinta stagione

Molti fan si stanno chiedendo se ci sarà la quinta stagione di Rocco Schiavone, la popolare fiction di Rai 2 con protagonista Marco Giallini. In queste settimane, in particolare il 17 e il 24 marzo 2021, sono stati trasmessi due nuovi episodi che hanno costituito la quarta stagione. Al momento non si sa nulla di concreto riguardo alla realizzazione di Rocco Schiavone 5, ma le possibilità sembrano molto alte.

La quarta stagione in effetti è stata piuttosto “striminzita”, con solo due nuovi episodi, per cui è lecito attendersi in futuro l’arrivo di nuovi episodi della serie. Il motivo per cui sono state trasmesse solo due puntate inedite in queste settimane, l’ultima in onda oggi, 24 marzo, è legato alla complessità e alla lunghezza di realizzazione e montaggio delle stesse, considerando anche tutti i limiti imposti dal Covid. Solo, dunque, una scelta legata a questioni di regia, e non una volontà di ridurre o ridimensionare la serie, che lo ricordiamo, ha avuto successo anche all’estero. Benché un nuovo capitolo non sia ancora stato ufficializzato, è dunque molto probabile che Rocco Schiavone 5 ci sarà. Marco Giallini, inoltre, non si è detto contrario a proseguire l’avventura anche se i romanzi sono stati tutti adattati e restano solo alcuni dei racconti.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Rocco Schiavone 4 in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – mercoledì 24 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre, 102 di Sky) con la seconda e ultima puntata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi un episodio? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarli tutti grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il Maurizio Costanzo Show torna con la 39esima edizione: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata Barry Seal – Una storia americana, la storia vera che ha ispirato il film: ecco chi era Mia e il leone bianco racconta una storia vera? La verità sul film