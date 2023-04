A che ora inizia Rocco Schiavone 5: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della serie tv con Marco Giallini? Ogni puntata della fiction andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 5 su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 5 aprile 2023; la quarta e ultima mercoledì 26 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 5 aprile 2023, ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 12 aprile 2023, ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 19 aprile 2023, ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 26 aprile 2023, ore 21,20

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Rocco Schiavone 5, ma qual è la trama della quinta stagione? Il vicequestore di Aosta continua a dialogare con il fantasma della moglie Marina, ma il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine. Con il trasferimento di Gabriele e Cecilia a Milano, Rocco ha perso ogni legame affettivo, nulla sembra potergli riscaldare l’anima: il rapporto con Sandra non prende il volo e di Sebastiano nessuno sa più nulla. Persino il suo fiuto nelle indagini inizia a vacillare, al punto da portare Rocco a compiere uno sbaglio, il primo. Sarà il ritorno di Baiocchi e dei fantasmi del passato a far tremare ulteriormente la terra sotto i suoi piedi, niente è come credeva che fosse e tutto ciò che lo legava alla sua vita romana sembra sgretolarsi. Ormai Rocco è costretto ad arrendersi alla realtà aostana tanto detestata, ma che forse rappresenta il suo unico vero rifugio sicuro.