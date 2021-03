Rocco Schiavone 4: il cast completo della fiction di Rai 2. Attori e personaggi

Qual è il cast completo (tutti gli attori) di Rocco Schiavone 4, la nuova stagione della serie tv in onda su Rai 2 con due nuove puntate in prima visione il 17 e il 24 marzo 2021? Il protagonista della fiction è ovviamente Marco Giallini, nei panni del burbero e trasteverino vicequestore Rocco Schiavone, trasferito, ormai da tempo, ad Aosta per motivi disciplinari. La fiction, trasposizione televisiva del celebre protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini (Sellerio Editore), torna su Rai 2 con due nuove prime serate all’insegna del noir e del poliziesco.

Nel cast di Rocco Schiavone 4 ritroviamo i volti storici della serie, da Ernesto D’Argenio a Christian Ginepro e ancora Massimiliano Caprara, Gino Nardella, Alberto Lo Porto, Massimo Reale, Filippo Dini, Massimo Olcese, Lorenza Indovina, Anna Bellato, Francesco Acquaroli, Tullio Sorrentino, Mirko Frezza, Valeria Solarino, Carlo Ponti di Sant’Angelo, Isabella Ragonese e Claudia Vismara. Tra le new entry, l’attrice Valeria Solarino, che nella seconda e ultima puntata di questa quarta stagione interpreta l’affascinante Sandra Buccellato, cambiando parecchi equilibri. Alla regia dei nuovi episodi di Rocco Schiavone 4 torna ancora una volta Simone Spada, capace come pochi a trasportare in tv la sceneggiatura scritta dallo stesso Antonio Manzini, autore dei romanzi, e Maurizio Careddu.

Sradicato dalla sua Roma e tormentato dal ricordo della moglie Marina, Rocco Schiavone in questa quarta stagione sarà alle prese con i suoi demoni interiori e insieme ai suoi uomini sarà impegnato per fare chiarezza su due casi molto complessi. Il primo condurrà il vicequestore nelle pieghe buie del gioco d’azzardo e il secondo a far luce non solo su un caso frettolosamente etichettato come malasanità, ma anche e soprattutto su una parte di sé che ha per troppo tempo tenuto nascosta e protetta da tutti: quella dei sentimenti. Rocco Schiavone è una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, per la regia di Simone Spada, in onda prima serata mercoledì 17 e mercoledì 24 marzo su Rai 2.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast completo di Rocco Schiavone 4, ma dove vedere le due puntate in diretta tv, live streaming e in replica? Come detto, la serie tv va in onda dal 17 marzo 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre, 102 di Sky). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi una puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte grazie alla funzione on demand, inoltre su Rai Play la prima puntata è visibile in anteprima da lunedì 15 marzo. Buona visione!

