Robin Hood: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 1 ottobre 2022, su Rete 4 va in onda in prima serata dalle 21.20 il film Robin Hood, pellicola di Ridley Scott del 2010, con protagonista Russell Crowe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Robin Hood? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Alla fine del XII secolo l’Inghilterra ha invaso la Francia, per riacquistare i territori dell’Aquitania e della Normandia che gli appartengono di diritto. Dopo aver combattuto come crociato contro i saraceni e come soldato contro i francesi, il nobile Robin Longstride (Russell Crowe) vuole tornare in patria, riconsegnando alle autorità la corona del re inglese Riccardo Cuor di Leone (Danny Huston), morto con onore in battaglia.

Robin e i fedeli amici Allan A’Dayle (Alan Doyle), Little John (Kevin Durand) e Will Scarlett (Scott Grimes) vengono coinvolti in un’imboscata tesa dal doppiogiochista Sir Godfrey (Mark Strong), segretamente fedele alla corona francese. Ignaro che re Riccardo è già deceduto in battaglia, Godfrey attacca il gruppo di soldati inglesi sperando di uccidere il sovrano. Quando, tuttavia, si accorge della sua assenza, lo spietato cavaliere scatena la sua ira e miete molto vittime tra cui il nobile Sir Robert Locksley. Per poter finalmente tornare in patria, Robin e i suoi amici sottraggono il denaro ai caduti e promettono a Locksley di riportare la sua spada al padre Walter (Max von Sydow), a Nottingham.

Tornato in Inghilterra, Robin assume l’identità del defunto cavaliere e assiste all’incoronazione del principe Giovanni (Oscar Isaac). Il nuovo sovrano, consigliato da Godfrey di cui ignora il tradimento, si mostra fin da subito avido e spietato, tanto da portare il popolo sull’orlo di una guerra civile. Conscio che a causa del Decreto Regio potrebbe perdere tutte le sue terre, Walter Locksley chiede a Robin di continuare ad impersonare suo figlio, rimanendo a Nottingham. Qui, Robin fa la conoscenza dell’affascinante e risoluta Lady Marion (Cate Blanchett) e di Fra Tuck (Mark Addy), leader di alcuni fuorilegge che vivono nella foresta di Sherwood. Disgustato dall’avidità e dalla crudeltà di Giovanni e del suo consigliere, Robin si unirà al gruppo di ladri che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Mentre Robin escogita un piano per vendicarsi di Godfrey e delle sue malefatte, i francesi contrattaccano invadendo Dover…

Robin Hood: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Robin Hood? Protagonisti sono grandi attori come Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen, Danny Huston, William Hurt, Max von Sydow, Oscar Isaac, Eileen Atkins, Léa Seydoux, Bronson Webb e Robert Pugh. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Russell Crowe: Robin Hood / Robin Longstride

Cate Blanchett: Lady Marion

Mark Strong: Sir Godfrey

Max von Sydow: Sir Walter Locksley

William Hurt: Guglielmo il Maresciallo

Oscar Isaac: Principe Giovanni

Matthew Macfadyen: Sceriffo di Nottingham

Danny Huston: Re Riccardo Cuor di Leone

Eileen Atkins: Eleonora d’Aquitania

Mark Addy: Fra Tuck

Kevin Durand: Little John

Scott Grimes: Will Scarlet

Alan Doyle: Allan A’Dayle

Douglas Hodge: Sir Robert Locksley

Léa Seydoux: Isabella d’Angoulême

Jonathan Zaccaï: Re Filippo di Francia

Robert Pugh: Barone Baldwin

Gerard McSorley: Barone Fitzrobert

Velibor Topić: Belvedere

Simon McBurney: Fra Tancredi

Bronson Webb: Jimoen

Denis Ménochet: Adhemar

Roy Holder: mastro Tom

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Robin Hood, con Russell Crowe, in onda su Rete 4.

Streaming e tv

Il film Robin Hood, va in onda stasera (1 ottobre 2022) su Rete 4 alle ore 21,25. Il canale è visibile al tasto 4 del digitale terrestre e 104 di Sky. Il film sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.