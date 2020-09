Robin Hood: trama, cast e streaming del film con Russell Crowe

Stasera in tv, su Canale 20, va in onda Robin Hood, film del 2010 diretto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del protagonista, da Russell Crowe. La sceneggiatura si basa sulla leggendaria figura di Robin Hood, mitico eroe inglese. Ma quale avventura racconta? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo alla fine del XII secolo e Robin Longstride (diventato orfano da bambino ancora senza sapere il motivo), è un nobile e semplice arciere militare inglese, impegnato in Francia nella guerra dopo le crociate, dichiarata dall’Inghilterra per tornare in possesso dei propri feudi plantageneti che erano rimasti in Normandia e Aquitania. In seguito alla morte in battaglia del buon re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, Robin e tre altri soldati amici suoi (Alan Dale, Little John e Will Scarlett), tentano di ritornare in patria, dopo dieci anni di battaglie all’estero contro i saraceni e i francesi, i quali sono guidati dallo spietato e sanguinario Sir Godfrey, un nobile inglese in realtà fedele al re di Francia Filippo Capeto. Lungo la via del ritorno Robin e gli amici si imbattono nell’imboscata che Godfrey tende alla Guardia Reale inglese. Subito dopo l’imboscata Godfrey, parlando con una delle vittime, scopre che il Re è già stato ucciso in battaglia e, all’arrivo di Robin, fugge via trafiggendo a morte la vittima. Con lo scopo di ritornare in Inghilterra ricchi e in salute, Robin ed i suoi uomini prendono armi e denaro dai cavalieri uccisi nell’imboscata, oltre alla corona da riportare a Londra. Prima di lasciare la scena del massacro, Robin promette alla vittima uccisa da Godfrey (la quale è un cavaliere e generale, Sir Robert Locksley) di riportare al padre la sua spada a Nottingham. Arrivati in Inghilterra, Robin (che ha assunto l’identità del defunto Sir Robert Locksley), è scelto tra gli altri come il cavaliere che dovrà portare la notizia della morte del Re alla famiglia reale, e assiste alla susseguente incoronazione del fratello minore di Riccardo, il Principe Giovanni…

Robin Hood: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Robin Hood, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Russell Crowe: Robin Hood / Robin Longstride

Cate Blanchett: Lady Marian

Mark Strong: Sir Godfrey

Max von Sydow: Sir Walter Locksley

William Hurt: Guglielmo il Maresciallo

Oscar Isaac: Principe Giovanni

Matthew Macfadyen: Sceriffo di Nottingham

Danny Huston: Re Riccardo Cuor di Leone

Eileen Atkins: Eleonora d’Aquitania

Mark Addy: Fra Tuck

Kevin Durand: Little John

Scott Grimes: Will Scarlet

Alan Doyle: Allan A’Dayle

Douglas Hodge: Sir Robert Locksley

Léa Seydoux: Isabella d’Angoulême

Jonathan Zaccaï: Re Filippo di Francia

Robert Pugh: Barone Baldwin

Gerard McSorley: Barone Fitzrobert

Velibor Topić: Belvedere

Simon McBurney: Fra Tancredi

Bronson Webb: Jimoen

Denis Ménochet: Adhemar

Roy Holder: mastro Tom

Streaming e tv

Dove vedere Robin Hood in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 7 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

