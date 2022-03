Robin Hood – L’origine della leggenda: trama, cast e streaming del film

Stasera, 1 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 4 va in onda Robin Hood – L’origine della leggenda, film del 2018 diretto da Otto Bathurst. Il film racconta le gesta del principe dei ladri Robin Hood, interpretato da Taron Egerton. Fanno parte del cast Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin e Jamie Dornan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Robin di Loxley è un signorotto inglese che si ritrova costretto a prestare servizio nella Terza crociata, abbandonando la sua amata Marian. In Terra santa, durante un duro scontro in una città in rovina, il giovane si imbatte in un abile guerriero saraceno che quasi lo uccide, non fosse per l’intervento alle spalle di Guy di Gisborne, capitano di Robin, che lo salva mozzando una mano al suo avversario. Guy è un uomo spietato che non si fa scrupoli a far giustiziare prigionieri disarmati, incluso il figlio del guerriero, che viene decapitato nonostante il tentativo di Robin di impedirlo. Per la sua intemperanza il giovane viene accusato di insubordinazione e, dopo essere stato ferito in una sommossa dei prigionieri, viene rimandato in Inghilterra su una nave ospedale. Qui scopre che il suo castello e tutti i suoi beni sono stati confiscati per ordine dello sceriffo della vicina città di Nottingham, e lui stesso è stato dato per morto da almeno due anni. Scopre inoltre che Marian ora vive vicino alle miniere della città e si è trovata un altro uomo, Will Tillman. Robin ha modo di rendersi conto delle disastrose condizioni della popolazione della città, allo stremo per i troppi tributi da versare per finanziare, apparentemente, le spedizioni dei Crociati; il tutto sotto l’egida dello sceriffo, che ha alle spalle tutto il potere della Chiesa. Un giorno il giovane viene sorpreso dal guerriero con cui si era scontrato in Arabia, che a sua insaputa lo aveva seguito fino in Inghilterra; questi vuole vendetta per il figlio ucciso e, al contempo, ha capito che Robin potrebbe essere l’uomo giusto per minare il potere dello sceriffo e, soprattutto, sabotare le nuove spedizioni in Terra Santa sottraendo denaro alla banca di Nottingham, fondo principale della Chiesa in Inghilterra.

Robin Hood – L’origine della leggenda: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Robin Hood – L’origine della leggenda, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Taron Egerton: Robin Hood/Robin di Loxley

Jamie Foxx: Little John

Ben Mendelsohn: sceriffo di Nottingham

Eve Hewson: Lady Marian

Tim Minchin: Fra Tuck

Jamie Dornan: Will Tillman

F. Murray Abraham: Cardinale Franklin

Paul Anderson: Guy di Gisborne

Josh Herdman: Righteous

Cornelius Booth: Lord Pembroke

Björn Bengtsson: Tydon

Streaming e tv

Dove vedere Robin Hood – L’origine della leggenda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.