Roberto Saviano operato: come sta lo scrittore ospite fisso di Che tempo che fa

Roberto Saviano è stato operato. A renderlo noto è stato lo stesso scrittore, ospite fisso di Che tempo che fa di Fabio Fazio (anche lui sottopostosi a un intervento qualche settimana fa), che su Instagram ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostra vicinanza e il vostro affetto, cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!”. Parole postate con una sua foto in bianco e nero dal letto d’ospedale dove si trova a causa di un intervento chirurgico cui si è dovuto sottoporre. Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dall’autore di Gomorra.

Ma cosa aveva Roberto Saviano? Perché si è operato? Il suo problema, reso pubblico qualche giorno fa, erano delle coliche renali. “Si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni”, ha scritto, per poi specificare: “*Merdi, definizione con cui si identificano (indipendentemente dal genere) l’uommene ’e merda”.

Come sta oggi Roberto Saviano? Dopo l’uscita pubblica su Instagram post operazione, lo scrittore non è tornato sulle sue condizioni di salute ma tutto starebbe procedendo bene. Decorso regolare e senza intoppi.

