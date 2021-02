Che tempo che fa oggi non va in onda, Fabio Fazio come sta

Come sta Fabio Fazio? Cosa ha il popolare conduttore e qual è il suo stato di salute? La puntata di oggi – 28 febbraio 2021 – di Che tempo che fa è saltata per un intervento a cui si è dovuto sottoporre il presentatore. Per questi molti fan sono preoccupati, e vogliono sapere cosa ha avuto e come sta Fabio Fazio. “Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha annunciato a sorpresa la scorsa settimana il conduttore, spiegando perché Che tempo che fa non va in onda oggi, domenica 28 febbraio, su Rai 3.

C’è da dire che Fazio è stato molto riservato e non ha svelato i dettagli delle sue condizioni di salute, né il tipo d’intervento a cui si deve sottoporre. Ma dalle sue parole ci sentiamo di dire che per fortuna non si dovrebbe trattare di nulla di grave. A seguito dell’operazione, però, il presentatore non potrà parlare per qualche giorno, e per questo motivo oggi Che tempo che fa è saltato. Incidenti del nostro mestiere” ha aggiunto il conduttore, e ha concluso: “Appena sarà possibile saremo di nuovo qua”. Per appena possibile si intende – salvo colpi di scena – domenica prossima, 7 marzo 2021. Quella dopo la finale del Festival di Sanremo 2021. Intanto oggi al posto del talk di Fabio Fazio verrà trasmesso uno speciale di Report dal titolo “Terra, acqua, fuoco, aria”.

Potrebbero interessarti Le indagini di Lolita Lobosco: la trama della prossima puntata, la terza Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata 13 Hours – The Secret Soldiers of Benghazi: trama, cast e streaming del film