Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera – domenica 28 febbraio 2021 – Che tempo che fa non va in onda su Rai 3? Come annunciato dal conduttore Fabio Fazio al termine della scorsa puntata, oggi la trasmissione non andrà in onda. Il motivo è semplice: il noto conduttore si è sottoposto a un piccolo intervento che non gli consente di parlare. Per ora. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere… Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha annunciato Fazio ai telespettatori di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 21 febbraio. “Appena possibile saremo di nuovo qua”, ha rassicurato Fabio Fazio. Per appena possibile si intende – salvo colpi di scena – domenica prossima, 7 marzo 2021. Quella dopo la finale del Festival di Sanremo 2021.

Cosa andrà in onda al posto di Che tempo che fa? Al posto del talk di Fabio Fazio verrà trasmesso uno speciale di Report dal titolo “Terra, acqua, fuoco, aria”. Buona visione.

Streaming e tv

