Riviera 3, le anticipazioni della terza puntata su Sky Atlantic

Torna l’appuntamento su Sky Atlantic con Riviera, la serie tv ambientata sulla Costa Azzurra (almeno per i primi tempi) con protagonista Julia Stiles che interpreta Georgina, all’epoca Clios e adesso invece è conosciuta come Ryland. Georgina si è lasciata alle spalle la Costa Azzurra e tutti i disastri concatenati ad essa ed è pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua vita. La serie è approdata in prima serata e in prima tv con la terza stagione da mercoledì 25 novembre 2020. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda mercoledì 9 dicembre 2020?

Anticipazioni della terza puntata

Nel quinto episodio che va in onda questa sera, Alex non è contenta quando scopre che Georgina e Gabriel sono scappati e ordina ad Ellen di occuparsi della questione risolvendola una volta per tutte. Così sulle loro tracce ci si mette Cesar, un osso duro. I due, giunti a Buenos Aires, si mettono sulle tracce di Juliana Castillo, la quale rivela loro che Tomas prendeva soldi da diversi club anche se le motivazioni sono sconosciute, club di cui sponsor è proprio Alex. In città arriva anche Daphne, in combutta con Victor che terrà sott’occhio Georgina e Gabriel.

Il sesto episodio di Riviera, a Buenos Aires arriva il giorno delle elezioni e Victor ha un’ultima possibilità per convincere i cittadini a votare per lui. Georgina e Gabriel cercano di far ragionare Julia e di spingerla a parlare con un avvocato, ma Julia ha troppa paura e si rifiuta. Georgina scopre la verità sulla morte di Tomas grazie ad un informatore e capisce che la morte dell’uomo è coinvolta in qualcosa di molto grande.

Cast

Nel cast della terza stagione di Riviera vediamo:

Lena Olin è Irina Atman

Dimitri Leonidas è Christos Clios

Roxane Duran è Adriana Clios

Igal Naor è Jakob Negrescu

Alex Lanipekun è Raafi Al-Qadar

Will Arnett è Jeff

Poppy Delevingne è Daphne Eltham

Grégory Fitoussi è Noah

Jack Fox è Nico Eltham

Juliet Stevenson è Lady Cassandra Eltham

Riviera vi aspetta con la terza stagione su Sky Atlantic.

