Riviera 3, le anticipazioni della seconda puntata su Sky Atlantic

Torna l’appuntamento su Sky Atlantic con Riviera, la serie tv ambientata sulla Costa Azzurra (almeno per i primi tempi) con protagonista Julia Stiles che interpreta Georgina, all’epoca Clios e adesso invece è conosciuta come Ryland. Georgina si è lasciata alle spalle la Costa Azzurra e tutti i disastri concatenati ad essa ed è pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua vita. La serie è approdata in prima serata e in prima tv con la terza stagione da mercoledì 25 novembre 2020. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda mercoledì 2 dicembre 2020?

Anticipazioni della seconda puntata

Nel terzo episodio che va in onda questa sera, Gabriel salva Daphne, ma la donna è confusa e allora cerca conforto tra le braccia di Georgina, alla quale confida che il legame che la unisce con il fratello è un legame malato che non può più sopportare. A Buenos Aires, Gloria – la zia di Enrique Romero – confessa a Victor un dubbio terribile: e se suo nipote avesse davvero ucciso il suo amante? Intanto in Costa Azzurra Georgina e Gabriel provano a far parlare Cesar approfittando del suo stato d’ebrezza.

Il quarto episodio invece vede Georgina risvegliarsi in una lussuosa clinica psichiatrica dov’è stata rinchiusa con l’inganno da Ellen e Alex, per tenerla lontana. Georgina, mossa dalla vendetta, in un primo momento prova a stare al gioco ma capendo che la situazione è più pericolosa di quanto credesse inizia a capire che per uscire da lì ci vorrà un piano. Potrebbe aiutarla Daphne? O la sua unica speranza è Gabriel? Intanto a Buenos Aires le cose per Victor iniziano ad andare per il verso giusto: il figlio Dario non si fida però della sua nuova amica, cosa nasconde quella donna?

Cast

Nel cast della terza stagione di Riviera vediamo:

Lena Olin è Irina Atman

Dimitri Leonidas è Christos Clios

Roxane Duran è Adriana Clios

Igal Naor è Jakob Negrescu

Alex Lanipekun è Raafi Al-Qadar

Will Arnett è Jeff

Poppy Delevingne è Daphne Eltham

Grégory Fitoussi è Noah

Jack Fox è Nico Eltham

Juliet Stevenson è Lady Cassandra Eltham

Riviera vi aspetta con la terza stagione su Sky Atlantic.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Il silenzio dell’acqua 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata The Legend of Tarzan: tutto quello che c’è da sapere sul film