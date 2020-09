Ritorno al Marigold Hotel: la trama del film

Stasera, lunedì 7 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ritorno al Marigold Hotel, film del 2015 (durata: 122 minuti) diretto da John Madden con Richard Gere, Maggie Smith e Bill Nighy. Ma qual è la trama? Di cosa parla? Di seguito tutte le informazioni.

Il primo capitolo

Ritorno al Marigold Hotel è il sequel di Marigold Holtel film che raccontava di Sonny Kapoor e Muriel Donnelly, proprietari del Marigold Hotel, che volano negli Stati Uniti per realizzare un grande sogno: aprire un secondo Marigold Hotel. Ma per realizzare il sogno servono i soldi… Rientrati in India e in attesa dell’ispettore, che arriverà in incognito a valutare la gestione alberghiera, Sonny e Muriel affrontano i marosi della loro esistenza. Sonny è un giovane uomo indiano a un passo dal matrimonio e sull’orlo di una crisi di nervi a causa di un rivale americano troppo interessato ai suoi ‘affari’, Muriel una vecchia signora inglese con pochi giorni davanti. A fare corona, un gruppo di vecchi amici decisi a resistere nella terza età e indecisi su come (e con chi) spendere la terza età. Una lunga notte bollywoodiana farà chiarezza.

Ritorno al Marigold Hotel: la trama del secondo campitolo

La trama di Ritorno al Marigold Hotel? Sonny rientra in patria dopo che il suo sogno di aprire un Hotel negli Stati Uniti si è infranto di fronte alle difficoltà economiche. Quando Sonny torna in India a gestire il Marigold Hotel, Muriel, un’anziana donna inglese aiuta il giovane, sull’orlo di una crisi di nervi per le difficoltà economiche e sentimentali, nel difficile compito. Un gruppo di anziani turisti ospiti dell’Hotel vivacizza la situazione con la loro ricerca di luoghi ameni e di persone adatte a condividere serenamente con loro l’ultima parte della vita.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di Ritorno al Marigold Hotel, ma dove vedere il film in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – lunedì 7 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

