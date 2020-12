Ristorante Giorgio Locatelli: dove si trova, quanto costa, prezzi

Qual è il ristorante (o meglio, quali sono i ristoranti) di Giorgio Locatelli? Dove si trovano? Il famoso chef, giudice di Masterchef 10, è italiano (nato a Corgeno, frazione di Vergiate) ma da tempo lavora all’estero. Per l’esattezza a Londra, in Inghilterra, dove nel 2002 ha fondato e, tutt’ora dirige, il ristorante Locanda Locatelli. Nel 2009 ha inaugurato il ristorante Spighetta e in seguito ha acquisito un ristorante a Dubai, Ronda Locatelli.

Prima di mettersi in proprio Giorgio Locatelli ha lavorato presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni, quindi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Nel 1995 ha fatto ritorno a Londra lavorando per circa un anno in qualità di headchef presso il ristorante Olivo; al contempo ha aperto il ristorante Zafferano, insignito peraltro di una stella Michelin nel 1999. Nel 1997 ha aperto il ristorante Spighetta per poi abbandonare la conduzione di Zafferano nel 2001. Nel 2002, assieme alla moglie Plaxy, come detto, ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli (nella centralissima Seymour Street), insignito l’anno seguente di una stella Michelin.

Quanto costa: i prezzi di Locanda Locatelli

Ma quanto costa mangiare in un ristorante di Giorgio Locatelli? Ve lo diciamo subito, i prezzi sono indicativi (potrebbero variare). Nonostante Locanda Locatelli sia un ristorante stellato, i prezzi sono piuttosto bassi rispetto a quelli ai quali siamo abituati in locali di pari livello in Italia. Gli antipasti partono da un minimo di 14,50 sterline (circa 16 euro) per un’insalata invernale ad un massimo di 19,50 sterline (22 euro) per una bresaola di Fassona con olio Manni e limone. Per un primo a base di pasta si spendono da circa 12,50 pounds (14 euro) fino ad un massimo di 24,50 (27 euro). Per i secondi, il pesce arriva fino a 36,50 pounds (41 euro); mentre la carne fino a 33,50 (38 euro). A questi vanno aggiunti i contorni, tutti tra le 5,50 e le 6,50 sterline (6-7 euro). Insomma, il conto è presto fatto: se si vuole mangiare al ristorante Locanda Locatelli (uno dei ristoranti di Giorgio Locatelli, il giudice di Masterchef 10) si spendono circa 82,27 sterline a persona, che corrispondono a circa 92 euro. Bibite, servizio e vini esclusi. Troppo? Tranquilli. La Locanda Locatelli prevede, in alcune occasioni, anche menù a prezzo fisso. In passato, ad esempio, per San Valentino, una cena da tre portate costava 85 sterline (95 euro). Prezzi a cui andava aggiunto però il servizio del 13 per cento.

